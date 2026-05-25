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El donante y amigo de Trump que estuvo en el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

Se trata de Dan Nelvin, un abogado de La Florida que había sido nombrado embajador en Colombia, pero no se posesionó.

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Redacción Semana
25 de mayo de 2026 a las 6:39 a. m.
En el cierre de Abelardo de la Espriella en Barranquilla estuvo el abogado Dan Nelvy.
En el cierre de Abelardo de la Espriella en Barranquilla estuvo el abogado Dan Nelvy. Foto: Fotomontaje SEMANA

Durante todo el evento de cierre de Abelardo de la Espriella en Barranquilla, hubo un personaje en tarima que no apareció en la transmisión pública.

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Se trata de Dan Nelvin, un abogado de La Florida que es uno de los donantes y amigos más cercanos de Donald Trump. Dan fue designado embajador de EE. UU. en Colombia por el presidente Trump, pero no se posesionó. Nelvin estuvo muy atento a toda la presentación, tomó fotos y videos y estuvo hasta el discurso final del Tigre.

El cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Barranquilla fue un hecho inédito en la historia política de la ciudad. El tigre llenó el malecón del río y se estima que asistieron más de 50 mil personas a su evento.

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Miles de personas llegaron al Malecón para el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella. (Photo by Vanessa ROMERO / AFP) Foto: AFP