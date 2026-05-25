El conteo regresivo: así están las cuentas en el decisivo cabeza a cabeza entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

El cierre de las campañas políticas este fin de semana demostró que la candente pelea electoral por la Presidencia se siente con todo fulgor en las calles. Los tres candidatos punteros, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, llenaron varios escenarios en el país.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se disputan el voto en el Caribe para ganar la Presidencia: así se libra una batalla estratégica

Como dato curioso, todos se midieron en Barranquilla. Valencia estuvo el viernes, Abelardo de la Espriella, el sábado e Iván Cepeda, el domingo. El Caribe se consolidó como la plaza clave que puede definir el rumbo de las elecciones en esta recta final de infarto.

Todo está andando para que las votaciones se realicen el próximo 31 de mayo. Este domingo, la Registraduría anunció que “se abrieron las urnas en el exterior para que los connacionales habilitados para votar ejerzan el derecho al sufragio en las elecciones presidenciales en 67 países. Mientras en Colombia corrían las 3 de la tarde del domingo, en Auckland, Nueva Zelanda, eran las 8 de la mañana del lunes y los colombianos empezaron a votar. Así se vivió la apertura en Bogotá“, informó la entidad.

Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En dialogo con SEMANA, el registrador Hernán Penagos confirmó que ya todo está listo, impreso y en proceso de distribución para la jornada del próximo domingo. Según las cuentas del alto funcionario, el país conocerá ese mismo día quién será el presidente. “Este proceso se gestiona más rápido. Aspiro a que después de las 8 de la noche tengamos muy claro el resultado. Antes de esa hora vamos a tener ya la tendencia muy precisa y ustedes podrán ya definir acerca de esa tendencia”, detalló.

El registrador Penagos aseguró que el país puede estar tranquilo con el proceso electoral, pese a las múltiples y controversiales advertencias del presidente Petro, que ha afirmado que puede haber fraude. Habló de los buenos resultados del proceso del 8 de marzo, de la teconología como la biometría facial y de la fuerte auditoría internacional que tendrá esa jornada. Advirtió, eso sí, que existe una preocupación y es que hay un “número importante de municipios, más de cien, donde hay una incidencia alta de grupos armados ilegales”.

Registrador Hernán Penagos desmiente discurso de fraude y le responde a Petro: “Entregar información es un grave riesgo para el proceso electoral”

Las encuestas, la fotografía de la carrera

La semana también cerró con la publicación de todas las encuestadoras de las mediciones sobre la competencia para la Presidencia. El plazo máximo para divulgar esa información era el domingo, siete días antes de las elecciones. Esta semana hay una veda de esta, establecida en la ley.

Todas las encuestas pronostican que habrá segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y muestran que Paloma Valencia se desplomó. Estos son los resultados

Todas las encuestadoras coincideiron con la tendencia que reveló primero AtlasIntel, que predice que la segunda vuelta tendrá como candidatos a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella.

Todas las encuestadoras pronostican una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

En la última medición de AtlasIntel, publicada en la más reciente portada de SEMANA el pasado sábado, Iván Cepeda alcanza el 38,7 % y Abelardo de la Espriella, el 37,3 %. Ambos están prácticamente en empate técnico de cara a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 %.

El domingo, Cambio publicó la encuesta del Centro Nacional de Consultoria (CNC) y allí también se confirma esa tendencia. Los resultados de esa medición fueron: Iván Cepeda Castro obtiene el 33,4 %; Abelardo de la Espriella, el 30,9 %, y Paloma Valencia, el 12,6 %.

Guarumo Ecoanalítica, la encuestadora de El Tiempo, registró la semana pasada también sus cifras: Iván Cepeda, 37,1 %; Abelardo de la Espriella, 27,5 %, y Paloma Valencia, 21,7 %. En segunda vuelta, De la Espriella y Valencia aparecen por encima de Cepeda.

Invamer, por su parte, presentó un panorama que le da más ventaja al candidato del progresismo, pero que de todas formas asegura una segunda vuelta: Iván Cepeda, 44,6 %; Abelardo de la Espriella, 31,6 %, y Paloma Valencia, 14,0 %.

El fundador de Guarumo, Víctor Muñoz, hizo un ponderado de esas encuestas y llegó a conclusiones de cara a la primera vuelta:

“Con los datos publicados en mayo por las firmas encuestadoras, y recordando que GAD3 decidió no publicar nuevas mediciones, la primera vuelta presidencial parece moverse en estos rangos estimados de votación:

Iván Cepeda: máximo: 10.160.810. mínimo: 7.609.216

Abelardo de la Espriella: máximo: 8.269.897. mínimo: 6.265.073.

Paloma Valencia: máximo: 4.943.712. mínimo: 2.870.543″.

Todo estará por verse el domingo 31 de mayo.