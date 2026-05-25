Miguel Uribe Londoño dice que María Claudia Tarazona no debería afirmar que su hijo votaría por Paloma Valencia: habla de molestia del fallecido con Álvaro Uribe

A menos de ocho días de las elecciones, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño lanzó nuevamente varios misiles contra Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, su nuera, María Claudia Tarazona, y contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En diálogo con W Radio, el economista criticó las palabras que pronunció su nuera, María Claudia Tarazona, en el Movistar Arena, durante el cierre de campaña de Paloma Valencia en la noche de este domingo, 24 de mayo. Ella dijo que si él estuviera vivo habría votado por su compañera, al fin y al cabo, siempre tuvo presente que respaldaría políticamente al candidato que escogiera el Centro Democrático.

“Para mí, Álvaro Uribe y Paloma Valencia la utilizaron (a María Claudia Tarazona) para que saliera a hacer eso (apoyar a la candidata presidencial del Centro Democrático)”, dijo.

“Como ser humano tengo que decir que me duele que lo haya hecho. Y tiene unos cuentos que no son exactos. Decir que Miguel quería mucho al Centro Democrático y que quería mucho al expresidente Álvaro Uribe, eso no es así”, confesó Uribe Londoño.

María Claudia Tarazona, Paloma Valencia y Miguel Uribe Londoño. Foto: SEMANA

“Pudo haber sido antes”, aclaró el economista.

“Si Miguel estuviera vivo, él sería el candidato presidencial, entonces, esa ecuación no vale, no se puede decir que estaría apoyando a Paloma Valencia y estaría con el presidente Uribe. Miguel estaba hace un año exactamente muy mortificado con la situación que estaba viviendo, yo era confidente de mi hijo. Sus compañeros del Senado, de la Cámara, sus amigos concejales, diputados, lo saben, porque lo estaban hostigando terriblemente, porque lo maltrataron, porque iba ganando, porque los eventos que él hacía en recintos cerrados eran grandes. Iba a ganar, iba a ser el candidato presidencial del Centro Democrático”, destacó.

Paloma Valencia y María Claudia Tarazona. Foto: Campaña de Paloma Valencia.

Miguel Uribe Londoño confesó que su hijo, Miguel Uribe Turbay, “también estaba muy molesto con el [ex]presidente Álvaro Uribe Vélez en aquel mes de mayo (2025) porque el exmandatario no quería proceder a escoger el candidato rápidamente. Si Miguel hubiera sido el candidato del Centro Democrático, estaría vivo. Y algo más, soy franco, frentero, porque tengo testigos, soy una persona supremamente seria: cuando él hizo un evento en abril del año pasado en Medellín, donde se presentaron diputados y congresistas del Centro Democrático a hablar y decir que lo estaban apoyando, les cayeron duro estas tres mujeres (Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín), lo atacaron, lo insultaron”.

Por ejemplo, “Paloma Valencia dijo en una reunión en Cartagena: ‘Es que Miguel está financiado por los paramilitares’, ella escribió un trino que después borró. Ese era el Miguel al que ellas atacaban porque había llegado después que las tres al partido político”.

Miguel Uribe Turbay, añadió su padre, “vivía muy molesto con el presidente Álvaro Uribe Vélez en aquel momento”.

El economista dijo que si Paloma Valencia pasa a segunda vuelta, no la apoyará. “No va a ganar, no tiene con qué, pero si llegara a ganar, no la respaldaría”, anunció.