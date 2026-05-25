Nuevo caso de fuego amigo en el gobierno de Gustavo Petro: Edwin Palma y el pastor Alfredo Saade se enfrentan; se habla de “traición” al progresismo

El mensaje en redes sociales de la abogada y asesora en energías renovables, Daniela Mercado, generó un nuevo episodio de fuego amigo en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El viernes se llevó a cabo la subasta del cargo por confiabilidad (mecanismo que busca garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente en épocas de sequía). La nueva capacidad asignada fue de 2.276,8 MW térmicas, 1.546,9 MW solares, y 246 MW eólicas. ¿Qué notan?”, escribió textualmente Mercado.

El embajador de Colombia en Brasil, el pastor Alfredo Saade, reaccionó y respondió en su cuenta oficial de X.

El ministro de Minas, Edwin Palma, pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas tomar medidas urgentes ante la llegada del fenómeno de El Niño. Foto: Montaje Semana con fotos de Archivo y Adobe Stock

“Ojo, están traicionando el proyecto progresistas. Ministro Edwin Palma, ¿quién autorizó esto? Presidente Gustavo Petro, urgente revertir esta barbaridad”, manifestó.

Palma no se quedó callado y reaccionó.

“Embajador: ¿Cuál es la traición de quién y a qué? Esos datos, además de ser de un perfil que cerró la cuenta, son inexactos, imprecisos y antitécnicos. A ver, le cuento. El proyecto de generación térmica que se anuncia en la subasta es un ‘proyecto’ que puede expandirse hasta 2200 MW; sin embargo, solo se asignaron 288 MW”, respondió.

El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade. Foto: COLPRENSA

Y agregó: “El proyecto comprometió menos de una sexta parte de su energía. Ahora deberá seguir un riguroso proceso para que se vuelva realidad en unos tres o cuatro años. No es que ya ‘esté listo’. La subasta asignó 15 proyectos nuevos, de los cuales 14 son de energías solares y eólicas. Este tipo de proyectos suma cerca de 1800 MW. Es decir, 1800 MW de energías limpias nuevas vs. 288 MW de gas. Esto es, se pusieron 6,25 veces más energía limpia que térmica a gas. ¿Qué tal si hacemos énfasis en eso?”.

Gustavo Petro intervino en la discusión en contra del ministro Edwin Palma, quien ha sonado como sucesor de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol.

“Eso que describe Daniela es una alta traición y al corazón del programa del gobierno. De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora de gas precisamente donde está la línea negra que decreté para proteger el corazón del mundo. Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad. El ministro de Energía debe responder por esta afrenta a la vida. No necesitamos más gas, sino disminuir el gas en nuestra economía; el complemento de energía a la sequía es precisamente el sol sin nubes. Alguien pagó un dinero para realizar tan alta traición en el Gobierno”, afirmó textualmente el primer mandatario.

Alfredo Saade intentó bajarle el tono a la discusión.

“Ministro, le pregunté quién autorizó, no le dije traidor. Como ya el presidente Gustavo Petro se pronunció, y por respeto a él, que es su autoridad y la mía; entonces usted le dará a él las razones del caso. De todas maneras, en su respuesta veo que usted lo autorizó”, dijo el diplomático en Brasil.

De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Alfredo Saade. Foto: Colprensa

Palma, al final, le respondió a Petro: “Señor presidente, yo respondo políticamente por la subasta y sus resultados. Que son exitosos para el sistema energético del país de cara al próximo gobierno, porque es energía para los años 2029-2030. A nosotros en el pasado nos dejaron sin proyectos y sin energía. Entre 2011 y 2019 no se hizo ni una sola subasta. Este gobierno ha hecho el mayor número de subastas de los últimos tiempos. Tres de reconfiguración, dos de expansión y, antes que termine su gobierno, una de renovables que será un gran legado. Es extraño, muy extraño, que quieran generar dudas y siembren suspicacias a través de cuentas inexistentes con datos inexactos, imprecisos y antitécnicos. El Ministerio de Minas no autoriza ni aprueba proyectos. Menos en una subasta. Y menos proyectos de gas”.