Socorro Oliveros, la esposa del ingeniero Rodolfo Hernández, habló con SEMANA de las elecciones presidenciales y lanzó una fuerte advertencia.

Lo hizo porque al lado del político santandereano vivió de cerca la campaña presidencial del 2022 donde él estuvo a punto de convertirse en jefe de Estado. Sin embargo, Gustavo Petro le ganó por menos de 800.000 respaldos en las urnas en la segunda vuelta.

A Oliveros no le gusta la candidatura de Iván Cepeda porque, según ella, “es la continuidad de un gobierno que se ha dedicado a hablar y hablar mientras se roban el país y lo dominan los delincuentes en las regiones”.

Y agregó: “Antes, Iván Cepeda criticaba a Rodolfo Hernández por no ir a los debates presidenciales; ahora, hace lo mismo, se contradice”.

El ingeniero fallecido, Rodolfo Hernández. Foto: Instagram rodolfoj.hernandez.o

Oliveros, quien está al frente de las empresas de Rodolfo Hernández, le dijo a SEMANA que tiene una preocupación grande de cara a las elecciones: “Me preocupa es que Iván Cepeda tiene la maquinaria del Estado trabajando para él”.

Y recordó lo ocurrido entre la primera y segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y su esposo: “Si hace cuatro años (la izquierda) logró conseguir 3 millones de votos en la segunda vuelta, sin tener el poder del Estado, no sé cómo pueden actuar ahora”.

La empresaria le reconoció a este medio que teme por la eventual continuidad de la izquierda en el poder.

“Yo estoy dedicada al sector privado, a la constructora, si hay aumento de precios en los materiales que usamos, debemos subir a los productos que vendemos y el que lleva del bulto es el comprador o el que tenía la platica guardada y cada día le alcanza para menos. Me duele Colombia por la inseguridad, porque el Estado se está perdiendo en los territorios, la gente pobre ya no tiene opción de comprar vivienda, cada día hay más jóvenes dedicados a la delincuencia. Un país así, manejado por habladores y no hacedores, no tiene futuro”, manifestó.

Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández. Foto: LILIANA RINCÓN

SEMANA le preguntó por su pronóstico en primera vuelta y respondió: “Hace cuatro años, nosotros vivimos una segunda vuelta muy difícil. Petro no tenía ninguna posibilidad de sacar 3 millones de votos más, y aun así los consiguió con la ayuda de los que ya hoy toda Colombia sabe; a nosotros nos amenazaron los delincuentes. Me preocupa la fuerza del Estado a favor de una candidatura, yo voy a votar por Abelardo o por Paloma, por el que pase a segunda vuelta contra Cepeda”.

Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia Foto: Semana

De Abelardo de la Espriella dijo que “es un tipo elocuente; me gusta su campaña, ha despertado el sentimiento de mucha gente. Dios quiera que logren unir el país”.

También se refirió a Paloma Valencia. “Es una mujer berraca, se defiende bien, y me gusta la fórmula a la vicepresidencia. Yo voté por Juan Daniel Oviedo en la consulta, me parece un tipo preparado, que tiene los números del país en la cabeza y que está enfocado en resultados. Tienen posibilidades de recoger el voto alejado de los extremos”, manifestó.