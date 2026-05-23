En medio de la recta final de la campaña presidencial, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que llamó a los colombianos a participar masivamente en las urnas y a convertirse en vigilantes del proceso electoral para garantizar la transparencia de los comicios.

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El mandatario aseguró que la movilización ciudadana es la mejor herramienta para proteger la democracia y pidió que los votantes permanezcan atentos hasta el cierre de la jornada electoral.

“Cuidar el voto con un millón de testigos electorales” fue una de las principales solicitudes planteadas por el jefe de Estado, quien también insistió en la necesidad de verificar los resultados en cada mesa y municipio.

Petro fue más allá y lanzó una dura crítica contra grupos de extrema derecha, a los que comparó con movimientos fascistas europeos del siglo pasado. Según afirmó, existen sectores que buscan sembrar miedo y que pretenden confundir la movilización democrática de los ciudadanos con acciones de carácter militar.

“No hay mucha diferencia entre los grupos paramilitares de acción directa y las camisas negras, pardas o azules europeas de los años treinta del siglo pasado”, escribió.

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El presidente también aseguró que la Fuerza Pública será desplegada en todo el territorio nacional para garantizar que las elecciones transcurran con normalidad y que los colombianos puedan ejercer libremente su derecho al voto. “Toda la fuerza pública de Colombia se desplegará para garantizar el voto libre del pueblo de Colombia”, sostuvo.

En otro de los apartes más fuertes de su mensaje, Petro advirtió que el país se encuentra ante una decisión trascendental. Según dijo, los ciudadanos deberán escoger entre continuar por la senda que, a su juicio, ha permitido avances sociales durante su gobierno o regresar a escenarios marcados por la violencia y la corrupción.

“Es la hora del pueblo y no es la hora de las mafias de la política y de la muerte”, concluyó el mandatario, al tiempo que pidió evitar que Colombia vuelva a caer “en manos de las mafias sanguinarias”.