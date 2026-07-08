¿Quién es Juliana Gutiérrez? Perfil de la ministra del Deporte de Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella designó ministra del Deporte a Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y excandidata al Senado de la República por el movimiento Creemos.

Gutiérrez es administradora de empresas y magíster en administración de riesgos. Las personas cercanas la califican como una mujer coherente y con vocación de servicio.

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Ella ha acompañado a su hermano Federico en su lucha política en la capital de Antioquia, desde sus inicios como consejero municipal de juventud hasta su candidatura por la Presidencia en 2022.

Gutiérrez intentó llegar al Congreso en marzo de 2026 a través de Creemos, el movimiento político de Fico, pero los números no le fueron favorables. El grupo logró dos escaños en la Cámara de Representantes.

Juliana Gutiérrez conversó con el director de SEMANA, Yesid Lancheros. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Una vez perdió la contienda, ella se sumó a la campaña de De La Espriella y tuvo protagonismo en varias regiones del país. Cuando el Tigre venció en las urnas, su nombre tomó fuerza en el sonajero ministerial.

Cuando se oficializó su nombramiento, Gutiérrez manifestó en X: “Firme por el deporte de nuestra patria. Asumo este gran reto como ministra del Deporte con la convicción de que con gestión, orden y método llevaremos a nuestros atletas y promesas a lo más alto del podio. La gloria de Colombia vuelve a las pistas”.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también destacó su nombramiento: “Una mujer que ha sorteado las duras pruebas que le ha impuesto la vida: luchadora, perseverante y resiliente, cualidades que hacen parte del ADN de nuestros deportistas. Buenos vientos en su gestión. Juliana conoce de primera mano que Antioquia es también tierra de talento, disciplina, esfuerzo y grandeza deportiva”.

La lista de ministros designados por De La Espriella la complementan Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez (Hacienda), Omar Bula (Canciller), Iván Cancino (Justicia), Jorge Eduardo Mora (Defensa), Mauricio Gómez (Comercio), Viviane Morales (Educación), Fabio Arjona (Ambiente), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda) y Elsa Noguera (Transporte).