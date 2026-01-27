Creemos se unirá a la campaña por la presidencia de Abelardo de la Espriella. El movimiento que fundó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y que le acompañó en su campaña para las elecciones de 2022 y a la Alcaldía, se sumará a la aspiración electoral del abogado.

Las conversaciones de los militantes de Creemos con De la Espriella se dieron a través de los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes, y el respaldo a su aspiración se ratificará este 28 de enero durante un evento en Medellín.

El movimiento convocó a una convención nacional para la mañana de este miércoles, en la que participarán más de 2 mil personas, entre quienes estarán 8 concejales, 5 diputados, 40 ediles y concejales y diputados de otras regiones.

La adhesión de Creemos a Abelardo de la Espriella se confirmará en el marco de ese encuentro en el que esperan contar con la participación del candidato presidencial.