Confidenciales

Creemos llega a la campaña de Abelardo de la Espriella: movimiento de Federico Gutiérrez confirma su apuesta presidencial

El anuncio se hará este miércoles durante una convención nacional que se llevará a cabo en Medellín.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 3:07 p. m.
Creemos apoyará la campaña de Abelardo de la Espriella.
Creemos apoyará la campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: Juan Carlos Sierra

Creemos se unirá a la campaña por la presidencia de Abelardo de la Espriella. El movimiento que fundó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y que le acompañó en su campaña para las elecciones de 2022 y a la Alcaldía, se sumará a la aspiración electoral del abogado.

Las conversaciones de los militantes de Creemos con De la Espriella se dieron a través de los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes, y el respaldo a su aspiración se ratificará este 28 de enero durante un evento en Medellín.

Sigue escándalo por contrataciones del Gobierno Petro: Colpensiones creó 800 cargos tercerizados a través de una empresa privada

El movimiento convocó a una convención nacional para la mañana de este miércoles, en la que participarán más de 2 mil personas, entre quienes estarán 8 concejales, 5 diputados, 40 ediles y concejales y diputados de otras regiones.

La adhesión de Creemos a Abelardo de la Espriella se confirmará en el marco de ese encuentro en el que esperan contar con la participación del candidato presidencial.

Confidenciales

Katherine Miranda anuncia que demandará inscripción de candidatura de Iván Cepeda: “La ley no se tuerce”

Confidenciales

Armando Benedetti fue sorprendido con Roy Barreras: “Nada de política”

Confidenciales

Margarita Rosa de Francisco cuenta el giro en su vida académica inspirado en el amor

Confidenciales

Pese a tormenta política por cambios en el gabinete en Cali, alcalde Alejandro Eder respaldaría a gerente de Emcali, Roger Mina

Confidenciales

David Luna propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años

Confidenciales

Martín Santos se suma a la discusión en el Centro Democrático: “No paran de hablar de la traición”

Confidenciales

Felipe Zuleta le pregunta a Juan Carlos Pinzón si está buscando el apoyo de Jhony Besaile y los Ñoños

Política

Gobernador electo del Quindío le pide al presidente Petro “que escuche a los gobernadores”: “Estamos atentos a un llamado, esperamos su llegada”

Semana TV

Video | General (r) Jorge Luis Vargas no escatimó esfuerzos en defender adhesión de Fico Gutiérrez: “Bogotá está mamada de la inseguridad”

Política

“En todos hay gente buena”: Federico Gutiérrez le da la “bienvenida” a sectores afines a su campaña a la Alcaldía de Medellín

Más de Confidenciales

Katherine Miranda e Iván Cepeda.

Katherine Miranda anuncia que demandará inscripción de candidatura de Iván Cepeda: “La ley no se tuerce”

Armando Benedetti, ministro del Interior; y Roy Barreras, precandidato presidencial.

Armando Benedetti fue sorprendido con Roy Barreras: “Nada de política”

Margarita Rosa de Francisco, actriz colombiana, en Venecia (Italia), el 9 de septiembre de 2023

Margarita Rosa de Francisco cuenta el giro en su vida académica inspirado en el amor

PWFMKNETNBCFNIIKRDJW7Q5SHA

Pese a tormenta política por cambios en el gabinete en Cali, alcalde Alejandro Eder respaldaría a gerente de Emcali, Roger Mina

Creemos apoyará la campaña de Abelardo de la Espriella.

Creemos llega a la campaña de Abelardo de la Espriella: movimiento de Federico Gutiérrez confirma su apuesta presidencial

La Gran Consulta por Colombia

David Luna propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años

Martín Santos y el Centro Democrático.

Martín Santos se suma a la discusión en el Centro Democrático: “No paran de hablar de la traición”

.

Felipe Zuleta le pregunta a Juan Carlos Pinzón si está buscando el apoyo de Jhony Besaile y los Ñoños

Donald Trump y Gustavo Petro.

Gustavo Petro ya tiene visa para asistir a la reunión con el presidente Donald Trump: ¿cuántos días puede estar en Washington?

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa del gobierno Santos

AtlasIntel desmiente al candidato Juan Carlos Pinzón

Noticias Destacadas