Política

Sigue escándalo por contrataciones del Gobierno Petro: Colpensiones creó 800 cargos tercerizados a través de una empresa privada

La compañía Falcon VI S.A.S. tenía solo 10 meses de antigüedad cuando fue contratada.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 12:31 p. m.
Colpensiones creó 800 nuevos cargos a través de una compañía que contrató a dedo para tercerizar personal.
Colpensiones creó 800 nuevos cargos a través de una compañía que contrató a dedo para tercerizar personal. Foto: Guillermo Torres / Semana

La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, advirtió que Colpensiones tiene contratada una empresa privada encargada de manejar los procesos de selección de su personal a través de convocatorias que se estarían manejando a dedo y mediante las que se habrían creado 800 nuevos caros.

La compañía lleva el nombre de Falcon VI S.A.S. que firmó un contrato con la entidad bajo la modalidad de invitación a un solo proponente. Ese mecanismo le permite saltarse la licitación pública.

El convenio tiene el objetivo de “realizar los procesos de selección externa y las actividades inherentes al proceso de promoción interna a efectos de proveer los cargos vacantes de la planta de personal”.

“Hay denuncias documentadas por irregularidades, fallas graves en las pruebas, resultados inconsistentes, entrevistas discrecionales e incluso decisiones judiciales que ordenan suspender procesos. Esto no es un error administrativo: es un riesgo estructural de captura burocrática y uso político del empleo público”, alertó Pedraza.

Falcon VI S.A.S. tenía solo 10 meses de antigüedad cuando fue contratada por Colpensiones para un acuerdo por 382 millones de pesos. No obstante, con el pasar de los meses se firmaron seis otrosíes que multiplicaron por cuatro el presupuesto inicial trazado para ese acuerdo.

El presidente Gustavo Petro desmintió esas denuncias asegurando que la entidad está en un proceso de modernización en el marco de la reforma pensional, que obliga al traslado de más de 800 contratistas que, según el mandatario, “están en condiciones de inestabilidad desde hace años, a ser integrantes de la planta laboral”.

“Aquí no hay nuevos empleos, como dice la prensa tradicional desinformadora; aquí cumplimos la orden constitucional de realizar a las personas que trabajan en el Estado, incluso desde hace lustros, sin estabilidad”, sostuvo el jefe de Estado.

Pero el escándalo no termina ahí. Sintracolpen aseguró que fichas de varios partidos políticos han llegado a la entidad durante la presidencia de Jaime Dussán y advierte que con las nuevas contrataciones se está sacando al personal con experiencia en el sector, que estaba tercerizado, para contratar a cuotas políticas.

