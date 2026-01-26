Política

Armando Benedetti firmó decretos que amplían la planta de personal de la UNP en plena época electoral

Los documentos crean 6.870 nuevos cargos en esa entidad. El Ministerio del Trabajó también creó nuevos cargos.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 12:17 p. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó un decreto que crea 6.870 nuevos cargos en la Unidad Nacional de Protección.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó dos decretos que amplían la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Los cuestionamientos a esos documentos fueron presentados por uno de los sindicatos de la entidad que alegó que lo contenido en esas decisiones estaría dejando vacíos sobre los mecanismos de contratación.

La feria de contrataciones en la entidad que dirige Augusto Rodríguez busca ampliar la planta en 6.870 puestos laborales que se abrirán en plena época electoral, cuando el país está a punto de acudir a las urnas para elegir a un nuevo Congreso y al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Varios de esos roles, además, corresponden a puestos de alta denominación con salarios elevados que serán pagados con los dineros del Estado, justo cuando el Gobierno nacional atraviesa por una crisis de recursos que lo llevó a declarar una emergencia económica para poder financiarse.

Pacto Histórico le pidió al CNE aclarar si Iván Cepeda puede participar en la consulta del frente amplio

La preocupación de los sindicatos es que la contratación de personal para esos 6.870 nuevos empleos podría efectuarse sin que se dé un proceso de selección organizado y, por el contrario, estaría dando la potestad al Ejecutivo para contratar a dedo.

En la decisión firmada por el ministro Benedetti se argumenta que “se hace necesario modificar la planta de personal, creando 6.870 empleos en la planta permanente de la UNP, de los cuales 1.170 fueron creados como planta temporal mediante el Decreto 1268 de 2024 y prorrogados por el Decreto 1595 de 2024, con el fin de garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo”.

Elecciones al Congreso: las cuentas de los partidos políticos para pasar el umbral y mantener su personería jurídica

El despacho que dirige el ministro Benedetti no es la única cartera que ha efectuado recientemente la jugada de crear nuevos cargos. En el Ministerio del Trabajo también se firmó un decreto que crea más de mil cargos y que fue suscrito a días de la entrada en vigencia de la ley de garantías.

El candidato a la Cámara por Bogotá del Nuevo Liberalismo, José David Castellanos, publicó una investigación en la que advirtió que para finales de 2025 el Gobierno creó nuevos cargos que le costarán al Estado 7,2 billones de pesos.

