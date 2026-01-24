Elecciones al Congreso: las cuentas de los partidos políticos para pasar el umbral y mantener su personería jurídica

Los 32 partidos del espectro político colombiano tendrán una pelea voto a voto para intentar mantener su personería jurídica en las elecciones al Congreso de 2026. Cada uno de estos, o las coaliciones que formaron, necesita superar al menos los 630.000 votos en las legislativas para asegurarse pasar el umbral, una meta que ya fue difícil para otras colectividades en los comicios de 2022, cuando eran menos los que estaban compitiendo en las urnas.

Pasar el umbral es lo que les garantiza tener representación a través de senadores en el próximo Congreso, mantener la personería jurídica que les dé un espacio en el sistema electoral y hasta recibir recursos del Estado para su funcionamiento. Todos esos factores son la suma que les dará vida de cara al futuro Gobierno, avalar candidatos para las elecciones regionales de 2027 y hasta fortalecer su presencia en el país.

Dicho en otras palabras, las agrupaciones políticas se están jugando tener asegurada su existencia para los años venideros, una garantía que cada vez es más difícil. Las escisiones de partidos y las sentencias que revivieron viejas colectividades, al considerar que estas desaparecieron en el marco del conflicto armado, llevaron a que el número de movimientos políticos prácticamente se triplicara.

La cifra repartidora

La cuestión del umbral y el reto de quedar bien posicionados para la cifra repartidora –que definirá cuántos senadores tendrán en los próximos cuatro años– dependen de dos factores: el número de colombianos habilitados para votar en el nuevo censo electoral y la participación total que se alcance en esta contienda.

El censo definitivo para las elecciones se conocerá en los primeros días de febrero y se calcula que esa cifra supere los 39 millones que pudieron participar en los anteriores comicios nacionales, un número que podría alcanzar los 41 o 42 millones de connacionales habilitados para votar en 2026.

Esa cantidad será confirmada por la Registraduría durante la primera semana de febrero, cuando por calendario electoral falte exactamente un mes para la votación.

Cada partido o coalición necesita alcanzar el 3 por ciento de los votos totales de la elección para garantizar su existencia durante los próximos cuatro años. Por lo pronto, las autoridades electorales no pueden calcular de cuánto sería la participación para así conocer un estimado de votos necesarios, pero lo cierto es que las elecciones al Congreso han tenido una participación históricamente baja.

Más abstención que votos

En las legislativas de 2022, la abstención fue de alrededor del 52 por ciento. Esto significa que ni siquiera la mitad de las personas habilitadas para votar se acercaron a las urnas para elegir a sus senadores y representantes a la Cámara, aun cuando para entonces se estaba definiendo el giro a la izquierda del país. El resultado de esa jornada llevó a que, por primera vez, un partido de ese sector, el Pacto Histórico, se convirtiera en la mayor fuerza política de la corporación.

La fotografía final de esa contienda no les alcanzó a partidos como Fuerza Ciudadana y el Nuevo Liberalismo para pasar el umbral y tener escaños asegurados en la cifra repartidora, con todo y que tenían a su favor una estructura partidista; mucho menos les alcanzó a movimientos emergentes como Estamos Listas, Salvación Nacional o Comunes, de los ex-Farc.

De hecho, los exguerrilleros mantuvieron sus cinco curules durante estos últimos cuatro años gracias al acuerdo de paz suscrito en 2016 y la votación de este 2026 será la primera en la que tengan que ponerse a prueba con las mismas reglas de juego del resto de partidos. Para ellos, el panorama es tan retador que decidieron promover una única aspiración al Senado que encabeza la senadora Sandra Ramírez porque su pasado político, manchado por asesinatos y secuestros, hace que sea un reto garantizar su existencia como partido.

Otro factor que entra en ese análisis es que en las elecciones recientes ni siquiera se ha mantenido un patrón a la baja en los indicadores de abstención. La de 2006 se ubicó en 59,4 por ciento; la de 2010, en 55,8 por ciento; para 2014 esta fue del 56,4 por ciento y la de 2018 se situó en 50,9 por ciento. Todo esto a pesar de que el censo electoral se incrementó en la medida en que durante estas dos décadas más jóvenes cumplieron la mayoría de edad que les permite participar.

Entre los grandes partidos, solo La U, el Centro Democrático, el Pacto Histórico, el Conservador y el Liberal se atrevieron a ir en solitario al Congreso. Foto: Guillermo Torres / Semana

En las elecciones al Senado de 2026 compiten 16 partidos o coaliciones. El analista Yann Basset advierte que el riesgo de perder la personería jurídica es una posibilidad real para varias agrupaciones, por lo que muchas optaron por formar alianzas.

“Hay varias listas en coalición que podrían pasar el umbral, lo que hará que sean menos los partidos que pierdan la personería jurídica. El resultado será un Congreso fragmentado, con grandes bloques en los extremos –el Centro Democrático y el Pacto Histórico– y, en el medio, partidos tradicionales y micropartidos que llegarán por coalición. Esto planteará grandes dificultades de gobernabilidad para que el futuro Gobierno pueda mantener buenas relaciones con el Congreso”, puntualizó Basset.

Entre los grandes partidos, solo La U, el Centro Democrático, el Pacto Histórico, el Conservador y el Liberal se atrevieron a ir en solitario al Congreso. Ni siquiera Cambio Radical optó por ese camino y eligió formar una coalición llamada Alma, en la que también están cuatro pequeñas colectividades y varios grupos significativos de ciudadanos. Es más, los grandes igualmente formaron coaliciones departamentales para la contienda por la Cámara de Representantes.

Voceros de los partidos reconocen fuera de micrófonos que las coaliciones fueron una estrategia de supervivencia y no una alianza programática. Es más, quienes las integran tienen claro que, una vez lleguen al Congreso, cada uno de los bloques que participan en estas podría tomar su propio camino en la agenda legislativa. Otra fuente enterada del tema hizo cuentas de que la mitad de los partidos que hoy existen están en riesgo de desaparecer, un panorama que se confirmaría el próximo 8 de marzo, cuando millones de colombianos acudan a las urnas.