Paloma Valencia le responde a Gustavo Petro: “Están señalándonos para justificar violencia en contra nuestra”

El presidente Gustavo Petro ha hecho comentarios polémicos sobre la información de un posible atentado contra Paloma Valencia. En un trino, aseguró: “La candidata no contó lo que se le informó por parte de la inteligencia del atentado contra ella. El atentado no era cierto; es una pelea entre delincuentes, uno con una deuda, que acusa al otro, el acreedor, del atentado sin que sea real. Esto se le dijo a la candidata, pero apareció con otra versión en sus redes”.

“El atentado no era cierto”: Petro desmintió a Paloma Valencia y reveló qué fue lo que le dijo el Gobierno a la candidata

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también les quitó peso a las amenazas. “Las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia”. Detalló que lo que está pasando estaría relacionado “con lo que fue la estructura 42 de las extintas Farc o a un sujeto conocido con el alias de Buche de Tula, con antecedentes en delincuencia común”.

En un trino, Valencia aseguró: “La violencia viene de las disidencias de las Farc y el ELN (protegidos por la paz total de Cepeda y Petro). Convenientemente, ahora los clasifican de extrema derecha”.

“Es muy irresponsable que un gobierno y su séquito hablen de la oposición como extrema derecha y al mismo tiempo atribuyan la violencia a la extrema derecha. Tratan de evadir su responsabilidad o están señalándonos para justificar violencia en contra nuestra”, agregó.

“Esa Paloma hay que ponerla a volar”

SEMANA reveló las amenazas que existen sobre la candidata del Centro Democrático. En su edición impresa, la revista reveló que había una orden de matar a Valencia en un encabezado que decía: “Objetivo PALOMA”.

“Llegó en junio de 2025, tan solo un mes después del atentado contra Uribe Turbay, cuando aún luchaba por mantenerse con vida en la Fundación Santa Fe. Enseguida, la carta refleja la comunicación del Frente Urbano Nacional dirigida al conocido Frente de Guerra Nororiental del ELN, con instrucciones numeradas: ‘1 Entendimos el mensaje, tenemos los cros en disposición y el bus que puso la Bakatá. 2 El número es 313267****. 3 Todo está en la capital’, se lee en la orden, denunciada en la Fiscalía", dice la investigación de SEMANA.

“Esa Paloma hay que ponerla a volar”: estos son los detalles de la amenaza de muerte del ELN contra la candidata Paloma Valencia

La candidata habló con SEMANA sobre esa amenaza: “Lo conocíamos por algunas fuentes que de manera no oficial nos habían contado de este atentado con un bus bomba que está planeando el ELN en contra nuestra. La actitud que hemos tenido es la misma. Nos estimula a seguir en la batalla porque lo que queremos es una Colombia donde los terroristas no decidan quién puede gobernar”.

Y agregó detalles: “Nos ofreció dos hombres de protección. Uno con 13 denuncias, incluyendo estafas, casos por captación masiva de dinero y abuso de confianza. La otra persona viene de la JEP, donde, evidentemente, ha estado rodeada de gente que no es de mi filiación política, razón por la cual decidí no aceptarlos”.