Paloma Valencia reaccionó al “plan” del ELN para atentar en su contra y envió mensaje al presidente Gustavo Petro

Se conoció la declaración de la candidata presidencial Paloma Valencia sobre el supuesto plan que estaría fraguando la guerrilla del ELN para atentar en su contra. Valencia se pronunció desde Cartagena.

La también senadora del Centro Democrático envió un mensaje directo al presidente de la República, Gustavo Petro, en el que cuestionó su silencio frente a la delicada advertencia sobre su seguridad.

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“Pero yo creo que aquí tenemos que hinchar el corazón, pedirle a la Virgen María que nos cubra con su manto, a mi Dios que nos proteja, a la Policía Nacional que nos cuide y dar la batalla por una Colombia libre”, expresó la candidata presidencial.

La candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó, desde Cartagena, el silencio del presidente Gustavo Petro sobre la denuncia de un plan del ELN para atentar en su contra. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/MGMTaBfPQ0 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 18, 2026

Además, manifestó desde la capital de Bolívar: “Porque nosotros no podemos dejar que los violentos sigan escogiendo el destino de este país. Nosotros no podemos dejar que los violentos decidan quién puede ser presidente de esta Colombia para poder tener políticas complacientes contra ellos. Una gente que ha atormentado la vida de tantos compatriotas, que se han llevado todos nuestros niños, que han hecho tanto daño y quieren seguir mandando en Colombia”.

“Yo invito a los colombianos a que derrotemos a los violentos y a todos los que son cómplices de su violencia. Uno teme por la vida, pero confía en Dios”, recalcó Paloma Valencia.

Sumado a ello, agradeció al Departamento de Estado de Estados Unidos, que encendió las alarmas frente a las amenazas de las que ha sido víctima.

“Le agradezco al Departamento de Estado de los Estados Unidos su preocupación por la democracia de Colombia y por la vida de quienes hacemos política aquí en Colombia. Contrasta, en cambio, con el silencio del presidente Petro, que es el presidente de mi país”, puntualizó.

La denuncia sobre el plan del ELN para atentar contra la candidata presidencial Paloma Valencia fue dada a conocer por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de sus redes sociales.

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“Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta. Nota: La Paz Total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”.