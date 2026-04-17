El expresidente Uribe enciende alerta por presunto plan de Pablito Arauca y Antonio García para atentar contra la vida de Paloma Valencia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una “máxima alerta” por la seguridad de la candidata Paloma Valencia, tras asegurar que recibió información de supuestos interlocutores del Ejército de Liberación Nacional sobre un presunto plan en su contra.

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Según el exmandatario, los cabecillas conocidos como Pablito Arauca y Antonio García serían señalados como responsables de un eventual intento de magnicidio, una denuncia que se da en medio de un clima político cada vez más tensionado.

Uribe también afirmó que, de acuerdo con la información recibida, desde esa organización ilegal se estaría promoviendo el voto a favor de Iván Cepeda con el objetivo de llevarlo a la Presidencia en primera vuelta.

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En esa misma declaración, el expresidente criticó las políticas de seguridad del Gobierno Petro: “La paz total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”.

Hay que recordar que días atrás estas denuncias por amenazas contra la candidata ya venían haciendo carrera. El fin de semana pasado fue el mismo expresidente quien denunció un primer hecho amenazante cuando apareció en redes sociales una imagen de una corona fúnebre con la foto de la candidata y un mensaje que decía “Descansa en paz, Paloma Valencia”.

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Paloma Valencia, senadora y actual candidata presidencial, es la ponente del proyecto de ley del bono escolar. Foto: Colprensa.

El partido Centro Democrático también condenó estas publicaciones y pidió rodear a la candidata presidencial.

“Rechazamos cualquier tipo de amenaza o publicación que solo busca sembrar odio contra la oposición. Esta imagen es una infamia: usar la muerte como herramienta política demuestra el nivel de degradación al que han llevado el debate público”, resaltó la colectividad.

Paloma Valencia, candidata presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Lo hecho por esta cuenta es una barbarie contra la democracia y una amenaza directa. Colombia no puede olvidar que líderes como Miguel Uribe Turbay fueron asesinados por defender sus ideas”, indicó el partido.

Finalmente, agregó: “Seguiremos adelante para evitar que las Farc lleguen al poder; lo haremos sin miedo, de la mano de Dios y de los colombianos”.