“No quieren apoyarnos”: Uribe le pasa factura a campaña de De la Espriella por ataques contra Paloma Valencia

El expresidente Álvaro Uribe volvió a señalar los ataques que desde la campaña de Abelardo de la Espriella han lanzado contra Paloma Valencia.

Álvaro Uribe envía fuerte mensaje a la campaña de Abelardo de la Espriella

Esta vez se trató de un video en el que se ve, en una recreación con inteligencia artificial, a la candidata del Centro Democrático junto al expresidente Juan Manuel Santos, Roy Barreras y el exministro Mauricio Cárdenas.

El video publicado en redes sociales afines al Tigre está acompañado del siguiente mensaje: “Mientras otras campañas reciclan a los santistas, a los burócratas y a los mismos politiqueros de siempre para repartirse el país a puerta cerrada, el Tigre elige a los nunca”.

A través de un video publicado en sus cuentas oficiales, Uribe dejó ver su inconformidad con el enfoque del material audiovisual, al considerar que envía un mensaje de ruptura más que de unidad.

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Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: Bernardo Peña

“Viendo este video que hace la campaña del doctor Abelardo, se me ocurre que en esa campaña no quieren que quienes apoyamos a Paloma los apoyemos si ellos pasan a segunda vuelta”, afirmó.

El exmandatario fue más allá al sugerir que tampoco existiría disposición recíproca: “No quieren apoyar a Paloma, nuestra candidata, si ella es la que pasa”.

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En la práctica, Uribe pone sobre la mesa el riesgo de cerrar puertas a De la Espriella. Foto: Semana

El pronunciamiento no solo deja entrever las fisuras que hay entre los dos candidatos de la derecha, sino que podría advertir sobre los efectos políticos de este tipo de mensajes en un escenario de eventuales alianzas.

En la práctica, Uribe pone sobre la mesa el riesgo de cerrar puertas dentro del mismo espectro ideológico, cuando distintos sectores comienzan a perfilar candidaturas y a medir fuerzas.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En contraste con sus críticas, el expresidente hizo una defensa enfática de Valencia, destacando su legitimidad como candidata del Centro Democrático.

Recordó que su aspiración surge de un proceso interno en un “partido serio” y resaltó atributos personales y políticos: “Paloma es la de siempre, honrada; la de siempre, firme”, señaló, al tiempo que subrayó su trayectoria marcada, según dijo, por la transparencia y la coherencia.

El mensaje de Uribe marca distancia frente a estrategias de confrontación elegidas por la campaña de De la Espriella, que puedan fracturar el espectro político al que pertenece y, al tiempo, blindar a Paloma Valencia, que es la principal ficha del Centro Democrático en el escenario electoral.