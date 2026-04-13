Hacen llamado a seguidores de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por repunte de Iván Cepeda en encuestas: “Se toman esto con mucho fervor”

Quedan pocos días para que en Colombia se lleven a cabo las elecciones presidenciales y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, repunta en las encuestas más recientes que miden la intención de voto de los ciudadanos.

Detrás de Cepeda en las encuestas se encuentran los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, quienes probablemente se unirían en una eventual segunda vuelta con uno u otro.

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Sin embargo, mientras se está a la espera de lo que pueda pasar el próximo 31 de mayo, día de las elecciones presidenciales, Carolina Arbeláez, representante a la Cámara de Cambio Radical, hizo un llamado en El Debate a los seguidores de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

“Es momento de que los seguidores tanto de Paloma como de Abelardo entiendan que aquí hay solo un propósito, que es salvar a Colombia. Y que seguramente vamos a estar unidos en segunda vuelta, porque no tenemos otro camino. Aquí no estamos compitiendo contra cualquier persona, estamos compitiendo además con un gobierno que se quiere aferrar al poder y que está cruzando todas las líneas para lograrlo”, dijo Arbeláez en El Debate.

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Y agregó la congresista: “Aquí hemos venido hablando del derroche que hemos venido viendo; con los impuestos de los colombianos están haciendo campaña. El derroche que están teniendo desde todos los ministerios, desde el Gobierno, en tarimas. En lograr, además con populismo, también llegar a varios sectores. Adicional a eso, lo que estamos viendo de la presión que están generando los diferentes grupos y estructuras criminales en algunos territorios a favor, al parecer, del candidato Iván Cepeda”.

En tal sentido, Arbeláez fue enfática en decir en El Debate que no se pueden “abrir heridas” entre De la Espriella y Valencia y que, después, estas terminen siendo irreconciliables.

“Aquí todos tenemos que llegar al final a un solo propósito común, que es salvar al país y salvar a Colombia y lograr reconstruir la nación. Entonces, yo siento que hay algunos seguidores que se toman esto con mucho fervor, pero hay que hacer ahí un análisis”, aseveró la representante a la Cámara.

Por último, Arbeláez dijo creer en El Debate que en una eventual segunda vuelta de las presidenciales, los seguidores De la Espriella y Valencia estarán unidos, de modo que no se dé la continuidad de “este desastroso gobierno”.

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“Pero ojalá reflexionen aquellos que están atacando, pero además con división; ojalá entendamos que aquí tenemos un propósito común, que es nuestro país, que debemos trabajar para sacarlo adelante”, concluyó.