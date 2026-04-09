Fuerte respuesta del Centro Democrático a Abelardo de la Espriella: “Se equivoca gravemente”

El Centro Democrático emitió un duro mensaje sobre Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, luego de que criticara a Paloma Valencia frente a la opinión pública. Las palabras generaron molestia en la colectividad de Álvaro Uribe.
A través de un texto difundido en su cuenta de X, el partido político dijo: “El doctor Abelardo de La Espriella insinúa que Paloma Valencia hace parte del ‘establecimiento tradicional’ y la califica como ‘los de siempre’”.
La versión del Centro Democrático es que, en esta oportunidad, el aspirante a la Casa de Nariño “se equivoca gravemente”, y procedió a argumentar las razones: “Paloma Valencia representa la nueva política. Su trayectoria pública y privada tiene un denominador incuestionable: su transparencia y honestidad como el agua cristalina”.
No solo eso. El partido sugirió plantearle una controvertida pregunta a De la Espriella: “Habrá que preguntarle al doctor Abelardo si en junio del año pasado, cuando solicitó ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático, y que por razones de reglamento del partido no pudo hacerlo, pensaba lo mismo”.
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