El candidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó dos cartas ante el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el Parlamento Europeo, en las que reclama por una supuesta “interceptación ilegal” y “perfilamiento político” por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro en su contra.

El candidato recordó que fue el mismo presidente Petro quien reconoció que informes de inteligencia dejan ver supuestas conversaciones entre Abelardo de la Espriella y los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons. Esa información fue desmentida por el candidato, pero le generó una alerta porque considera que podría estar siendo ‘chuzado’.

“Esta misiva tiene por objeto poner en conocimiento de usted y de su gobierno, el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente de los colombianos Gustavo Petro Urrego ante su presidente Donald Trump, en visita reciente, y la continuidad de conductas que, lejos de ser aisladas, forman parte de un clima constante de intimidación política y violencia contra la oposición”, reclamó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella reclamó por los mensajes del presidente Gustavo Petro en su contra. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

Incluso, puso de precedente lo sucedido con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, pues habló de una supuesta persecución a personalidades que no comulgan con las ideas del Gobierno y que tendrían como objetivo continuar en el poder en el 2026.

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“En atención a que se me han violado ilícitamente mis comunicaciones e instigado a una presunta amenaza o atentado contra mi vida y la de mi familia, como también, por adelantarse una campaña difamatoria en mi contra utilizándose periodistas/activistas políticos, propaganda negra, bodegas de sicarios digitales, montajes judiciales en los 8 meses de campaña, en medios de comunicación públicos y privados auspiciados por el gobierno de Gustavo Petro Urrego, insto a las autoridades norteamericanas al apoyo constante y permanente en la vigilancia del proceso electoral y de la integridad de los candidatos de oposición”, le solicitó De la Espriella a Rubio.

Una de las comunicaciones de De la Espriella fue enviada al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: Getty

En el caso del documento enviado al Parlamento Europeo recordó una resolución publicada por ese organismo en septiembre de 2025 en la que se habla de varios de los problemas de seguridad y orden público que se viven en Colombia.

En ambos casos, De la Espriella reclamó por una supuesta violación ilícita de sus comunicaciones y dijo que eso ha llevado a ataques en su contra por parte del Gobierno y de los seguidores del petrismo.

“He recibido una gran cantidad de ataques sistemáticos efectuados a través de periodistas e influenciadores digitales afines al actual gobierno de Gustavo Petro Urrego y los cuales fueron denunciados públicamente por el movimiento Defensores de la Patria, con fundamento en un exhaustivo estudio digital que reveló lo siguiente: persecución sistemática que ha sido igualmente denunciada por medios de comunicación”, dijo el candidato.