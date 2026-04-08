El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sigue rechazando la llegada a su campaña de partidos tradicionales. El abogado reaccionó al anuncio que hizo el Partido de la U sobre su decisión de no acompañar a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, ante lo que el aspirante a la Casa de Nariño respondió que no tiene interés alguno en la llegada de ese bloque político a su equipo.

Ya De la Espriella había informado semanas atrás que su objetivo es competir en estos comicios nacionales sin el respaldo de cualquiera de las colectividades diferentes a Salvación Nacional, el movimiento encabezado por el senador electo Enrique Gómez Martínez, que le avaló desde el comienzo de su aspiración.

“Los de siempre se juntan: el partido de Santos, el que fue partido de gobierno de Petro, deshojando margaritas. Se las pongo fácil: conmigo no cuenten”, expresó De la Espriella.

Partido de la U no apoyará a Iván Cepeda en las elecciones; así definirán a su candidato presidencial

El Partido de la U informó que la próxima semana celebrará una reunión sus congresistas en ejercicio, la bancada electa y las directivas del partido en la que se definirá cuál es el candidato que contará con su apoyo en las elecciones del domingo 31 de mayo.

No obstante, lo que De la Espriella dice es que “no acepto el apoyo de la politiquería de los de siempre. Mi alianza es con el pueblo, y las puertas de Defensores de la Patria están abiertas para todos los ciudadanos que no hayan pactado con los enemigos de Colombia".

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No solo La U descartó entrar a la campaña de Cepeda. El Partido Conservador también anunció que sacaron de sus conversaciones cualquier posibilidad de apoyo a la aspiración del Pacto Histórico. Entre tanto, el Partido Liberal también se encuentra analizando su futuro político.

Ante la ruptura de De la Espriella con los partidos tradicionales, la aspiración presidencial de Paloma Valencia resuena en las filas de esas colectividades.,