El senador Iván Cepeda amplió este sábado el anuncio que había hecho días atrás sobre la desobediencia civil pacífica que impulsará el Pacto Histórico frente al gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella. Desde Cali, el congresista explicó por qué considera necesaria esa estrategia, cómo se desarrollaría y bajo qué condiciones podría terminar.

Iván Cepeda endurece su discurso: anuncia contundente “desobediencia civil pacífica” desde Cali y reta al nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella

Según Cepeda, la decisión responde a lo que calificó como una serie de amenazas contra la democracia, las reformas sociales y los sectores que harán oposición durante el nuevo gobierno.

Las cuatro razones por las que anuncia la desobediencia civil

Durante su intervención, Cepeda aseguró que el Pacto Histórico decidió emprender el camino de la desobediencia civil pacífica por cuatro motivos que, según él, representan un riesgo para el país.

El primero, dijo, es la supuesta intención de entregar la soberanía nacional a Estados Unidos y al presidente Donald Trump.

Como segundo punto, afirmó que el nuevo gobierno buscaría desmontar las reformas sociales impulsadas durante la administración de Gustavo Petro y debilitar el Estado Social de Derecho.

También sostuvo que existe una amenaza de desconocer la Constitución Política y, finalmente, advirtió sobre una presunta persecución contra quienes se opongan políticamente al nuevo Ejecutivo.

“No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar. Vamos a ver quién se cansa primero, si el pueblo de hacer desobediencia o él de amenazarnos”, afirmó.

“No reconoceremos a Abelardo de la Espriella”

Uno de los apartes más fuertes del discurso llegó cuando Cepeda aseguró que, si esas amenazas llegan a materializarse, el Pacto Histórico no reconocerá a Abelardo De La Espriella como jefe de Estado.

“Hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo De La Espriella. Ya hemos dicho las razones por las que no lo hacemos.”

El senador aseguró además que no obedecerá decisiones que, a su juicio, sean contrarias a la Constitución o vulneren los derechos fundamentales de los colombianos.

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Así funcionará la desobediencia civil, según Cepeda

El congresista explicó que la desobediencia civil será una herramienta estrictamente pacífica y que no contempla el uso de la violencia.

Para sustentar su postura, recordó episodios históricos protagonizados por líderes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela, al señalar que recurrieron a la desobediencia civil como mecanismo para defender derechos y enfrentar regímenes considerados injustos.

Cepeda aseguró que las acciones concretas no serán definidas únicamente por el Pacto Histórico, sino que se construirán junto con organizaciones sociales, cabildos, asambleas populares y distintos sectores ciudadanos.

Asimismo, insistió en que no obedecerán decisiones que consideren arbitrarias y que, de ser necesario, ejercerán resistencia mediante mecanismos contemplados en la Constitución.

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¿Qué tendría que pasar para levantar la protesta?

En la última parte de su intervención, Cepeda explicó que la desobediencia civil cesará únicamente si, según dijo, el nuevo gobierno abandona las acciones que considera lesivas para el pueblo colombiano y acepta abrir espacios de diálogo.

El senador aseguró que el Pacto Histórico mantiene la disposición de construir un gran acuerdo nacional para abordar problemas estructurales del país, entre ellos la pobreza, la reforma agraria y la protección del agua y el medio ambiente.

Finalmente, convocó a sus seguidores a participar el próximo 6 de agosto en un homenaje nacional al presidente Gustavo Petro, al asegurar que cumplió los compromisos adquiridos con los cerca de 13 millones de colombianos que respaldaron su proyecto político en las elecciones presidenciales.