¿Y los alivios arancelarios a productores colombianos, para cuándo? Esto dice el Gobierno De La Espriella

En el curso de los acontecimientos, para alivianar el camino de los productores colombianos, en el contexto de las relaciones con Estados Unidos, este miércoles 19 de agosto se produjo un nuevo avance.

El país que tiene una estrecha relación con Colombia, en materia de comercio externo, pues representa el 29,3 % de las exportaciones totales del país, le impuso un arancel a productos colombianos, del 12,5 %, para productos como flores, prendas de vestir, manufacturas de plástico, alimentos procesados y chocolates, al igual que todos los bienes agroindustriales.

La razón de dicha medida fue la diferencia regulatoria frente al trabajo forzoso, pero desde ese momento, el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha adelantado gestiones diplomáticas para pedir la suspensión de esa especie de “peaje” a las exportaciones, lo que afecta la competitividad de la producción local frente a los vecinos (el que no tiene aranceles puede llevar los productos más baratos al mercado estadounidense).

Estados Unidos aplicará desde este viernes un arancel del 12,5 % a la mayoría de las importaciones provenientes de Colombia

Así las cosas, sigue la búsqueda de caminos para lograr alivios arancelarios y en esta ocasión, el propio presidente De La Espriella sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

En el intercambio, el mandatario colombiano reiteró su solicitud de suspensión temporal de los aranceles que afectan a los productos colombianos, ahora, argumentando la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Abelardo de la Espriella y Marco Rubio Foto: El País / X (@SecRubio)

El proceso está en marcha

Según confirman desde la Presidencia, “los Estados Unidos cuentan con toda la disposición para avanzar en ese propósito y el proceso para lograrlo ya está en marcha”.

Lo más inmediato, luego de la conversación sostenida, es que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, viajará de inmediato a Washington para adelantar las gestiones necesarias que conduzcan a concretar esa suspensión arancelaria, según informó la presidencia.

¿Cómo impactan los aranceles de EE. UU. en la economía colombiana y qué sectores quedan en desventaja?

La petición del Gobierno colombiano a Estados Unidos ya venía avanzando, pero el terremoto pone un nuevo escenario y, ahora, se hace necesario proteger a los productores y exportadores colombianos en un momento en el que el país enfrenta una de las crisis más difíciles de su historia reciente.