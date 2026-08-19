Presidente Abelardo De La Espriella elevó invitación a los empresarios que aún no han donado: “Este es el momento de aportar”

Pese a que se ha conocido que varios de los grandes empresarios del país se solidarizaron con generosas donaciones para atender la emergencia del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella elevó una invitación.

La dirigió a los empresarios de Colombia, que aún no se han manifestado con aportes que ayuden en las acciones de reconstrucción de las ciudades que resultaron con graves afectaciones por el fuerte sismo.

Esta es la carta de Jaime Gilinski y su esposa Raquel, al presidente Abelardo De La Espriella, donde confirman la donación de $150.000 millones para la reconstrucción en Cali

“Frente a la emergencia que golpea a nuestras ciudades, el Gobierno nacional y el sector privado estamos uniendo fuerzas con hechos, solidaridad y decisiones inmediatas”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Agradezco profundamente a los líderes empresariales que ya se han sumado con importantes recursos para respaldar a las familias afectadas. Invito a todos los empresarios de Colombia a unirse a este gran esfuerzo nacional. Este es el momento de aportar, de tender la mano y de demostrar que, cuando la Patria nos necesita, respondemos unidos”.

“La articulación entre el Estado, el empresariado y la sociedad demuestra que los colombianos tenemos un solo corazón y una misma causa: levantar a Colombia”, recalcó.

De acuerdo con las primeras aproximaciones del Ejecutivo frente a la etapa de reconstrucción, se estima que podría costar más de $ 30 billones.

“Una firma privada modeló pérdidas físicas, directas, en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas cercanas a los 30 billones de pesos. Más o menos 24,5 billones en edificaciones y 5,5 billones infraestructura”, aseguró el presidente.

También señaló en una reciente alocución: “La afectación proporcional en Chocó es la más alta. Ese departamento merece una consideración especial y un Plan Marshall que salde las deudas históricas con uno de los departamentos más olvidados del país. Es hora de reconstrucción el Chocó y hacerlo bien”.

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“Es un plan que une al Gobierno nacional, a los constructores, al sector financiero, a las aseguradoras, a los alcaldes y gobernadores de todo el territorio nacional”, concluyó.