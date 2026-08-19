“Subalterno”: Exsenador de la Alianza Verde y fundador del Nuevo Liberalismo dijo que Iván Cepeda “entregó” a Gustavo Petro oportunidad de liderar la izquierda

El exsenador de la Alianza Verde y fundador del Nuevo Liberalismo, Iván Marulanda, opinó sobre las últimas movidas de la izquierda en Colombia, el gobierno del expresidente Gustavo Petro y lo que pasó con Iván Cepeda después de que perdió las elecciones con Abelardo De La Espriella el pasado 21 de junio.

A través de su cuenta oficial de X, Marulanda no ha ocultado su molestia con el papel del excandidato presidencial Cepeda tras la derrota en las urnas.

Gustavo Petro, Iván Marulanda Foto: Fotomontaje SEMANA

A su juicio, “Cepeda entregó la oportunidad de liderar a la izquierda democrática y consolidarla como alternativa de poder”.

Dijo que el excandidato presidencial “tuvo el respaldo de cerca de 13 millones de ciudadanos en las urnas y lo desechó: se resignó a ser subalterno de Gustavo Petro y los millones de votos se aguaron; dejaron de existir”.

Recientemente, Marulanda también afirmó que la declinación del liderazgo de Iván Cepeda en Gustavo Petro tiene consecuencias: “Sectores socialdemócratas del centro político no van en esa deriva y las fuerzas de izquierda no serán las mismas que se manifestaron en junio. El centro, ¿se organizará para ser opción de poder?”, preguntó.

Gustavo Petro e Iván Marulanda. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Marulanda, un hombre progresista y crítico de la derecha, no ha dejado títere con cabeza recientemente cuando cuestiona el papel de la izquierda y el petrismo.

“El Pacto Histórico con Gustavo Petro a la cabeza perdió su gran oportunidad: cuatro años con el poder del gobierno nacional en sus manos y lo desperdiciaron. ¡Se rajaron!: incompetencia, irresponsabilidad, caos, despilfarro, corrupción y la tapa: ¡Gustavo Petro desvirolado en viaje por los astros!“.

Gustavo Petro, Iván Cepeda Foto: Presidencia, Semana

La última semana, cuando la izquierda se dedicó a cuestionar el papel del gobierno de Abelardo De La Espriella frente al manejo del terremoto del pasado lunes 10 de agosto, que ya deja en el país más de 300 muertos, Iván Marulanda tampoco se quedó callado y reaccionó.

“Las críticas del petrismo al manejo de la emergencia que ocasiona el terremoto en Colombia no son otra cosa que cinismo y descaro: el gobierno de Gustavo Petro no solo fue pésimo y destructivo en suma, sino que sus ladrones saquearon el presupuesto para el rescate y la atención de desastres”, afirmó.

Sobre el terremoto y las víctimas, también opinó:” Los colombianos vamos a salir adelante y a superar el golpe brutal de la naturaleza: el terremoto fue devastador, pero el entusiasmo y la fuerza de voluntad para sobreponernos nos permitirá levantarnos. Todos ponemos nuestra voluntad de ayudar a que nuestra gente golpeada resista”.

Marulanda- a quien tampoco le gustó que Petro hubiera desconocido el triunfo de Abelardo De La Espriella— hoy es un convencido de que soplan vientos para que los progresistas del centro colombiano se encaminen para alcanzar el próximo gobierno en cuatro años: “Tienen la gente, conocimiento de lo público, experiencia administrativa, reconocimiento ciudadano: viene el hartazgo del país con años seguidos de malas administraciones”.