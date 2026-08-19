Polémico coronel Carlos Feria fue condecorado por el gobierno Petro y ahora es el jefe de la Escuela de Protección de la Policía

Este miércoles 19 de agosto, SEMANA conoció el documento en el que quedó consignada la aprobación para que el polémico coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, quien estuvo encargado de la seguridad de Gustavo Petro y su familia y cuyo nombre quedó involucrado en el escándalo por la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, recibiera una nueva condecoración mientras continúa su carrera en la Policía Nacional, ahora como jefe de la Escuela de Protección.

Exclusivo: Estados Unidos le da un ultimátum al polémico coronel Carlos Feria, agregado policial del Gobierno Petro, para que abandone ese país

Según lo conocido por este medio de comunicación, esto se dio un mes antes de que Abelardo De La Espriella se posesionara como presidente de Colombia y está en el Acuerdo Extraordinario n.º 2 de 2026, expedido por el Consejo de la “Orden por la Libertad Personal” del Ministerio de Defensa.

Documento donde autorizan condecoración del coronel Carlos Feria. Foto: Suministrada a SEMANA.

El documento dispuso otorgar esta medalla en las categorías al Gran Honor, al Mérito y a la Distinción. El coronel Feria aparece exactamente entre los coroneles incluidos en la categoría al Mérito, dentro de las personas postuladas por el director Antisecuestro y Antiextorsión, Diase, de la Policía Nacional.

“La postulación de la Medalla Orden Por la Libertad Personal en cualquier categoría y en cualquier momento podrá realizarse para una circunstancia especial que amerite el reconocimiento y exaltación a la actuación de una persona natural o jurídica, nacional o internacional, que contribuya en la lucha contra los delitos que atentan contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión”, se lee.

Expresidente Gustavo Petro y el coronel Carlos Feria. Foto: Foto Presidencia y foto redes sociales

Esta decisión la aprobaron en medio de una sesión extraordinaria del Consejo de la Orden realizada el 7 de julio de 2026. Sobre las razones generales para entregar las distinciones, el documento señala:

“Se consideró y se aprobó (…) otorgar la distinción mencionada (…) a quienes han contribuido de manera particular en la lucha contra los delitos que atentan contra la libertad personal, en especial el secuestro y la extorsión, con el objeto de estimular y reconocer sus actuaciones con tan especial distinción”, precisaron.

Coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, usó recursos y activos del Estado para someter a Marelbys Meza

En el documento en poder de SEMANA no se logra evidenciar cuál fue la actuación que tuvo el coronel Feria para que los postularan a esta condecoración. Su nombre, sin embargo, quedó en el centro del caso Marelbys Meza. De este caso, este medio ha revelado detalles del proceso que enfrenta por la prueba de polígrafo practicada a la entonces niñera de Laura Sarabia.