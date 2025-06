Exclusivo: Estados Unidos le da un ultimátum al polémico coronel Carlos Feria, agregado policial del Gobierno Petro, para que abandone ese país

“El coronel Carlos Alberto Feria Buitrago no debe ser permitido para trabajar en la Embajada colombiana en Washington, D. C.; se le deben negar las credenciales diplomáticas y ser enviado de regreso a Colombia para que enfrente la justicia”, había dicho Salazar.

La congresista incluso escribió que Feria fue enviado a Washington no solo para hacerles el quite a sus procesos judiciales, sino para, posiblemente, no revelar “información perjudicial para el presidente Petro y otros miembros de su administración”.