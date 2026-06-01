Miguel Ospino responde a denuncia de Angie Rodríguez: “Afirmaciones irresponsables y carentes de corroboración”

Miguel Ospino, el exasesor del Fondo Adaptación a quien Angie Rodríguez denunció por presunta tentativa de homicidio, respondió a la grave acusación.

Angie Rodríguez, directora Fondo Adaptación Foto: Suministrado a Semana

Ospino dijo a través de su defensa que los señalamientos de Rodríguez son irresponsables. “Carecen de soporte verificable, jurídico y probatorio, reduciéndose a afirmaciones irresponsables y carentes de corroboración objetiva, motivo por el cual se iniciarán las acciones legales correspondientes, con el fin de salvaguardar su honra, buen nombre e integridad moral”, dijo.

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“Por medio del presente escrito acudo a su Despacho para formular denuncia en contra del señor Miguel Ángel Ospino, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa y aquellos punibles que el ente investigador determine en el marco de sus competencias", se lee en un radicado de la denuncia interpuesta por la funcionaria del Gobierno Petro.

Angie Rodríguez fue mano derecha del presidente Petro. Foto: Guillermo Torres Reina

La alta funcionaria acudió a la Fiscalía por un supuesto intento de envenenamiento con “supuestas vitaminas” y “pastas para el dolor de cabeza”, que habrían sido suministradas por el denunciado.

Tras las graves afirmaciones de Rodríguez contra Ospino, este último indicó:

“Resulta altamente reprochable que, en el actual contexto social y político del país, la señora Rodríguez Fajardo acuda a los medios de comunicación para formular aseveraciones de extrema gravedad sin respaldo alguno, contribuyendo a la desinformación y desviando la atención de los verdaderos problemas estructurales que afectan a la ciudadanía y su gestión”.

Añadió el denunciado a través de su defensa:

“Esta representación rechaza enfáticamente cualquier intento de atribuir al señor Miguel Ospino conductas ajenas a la realidad, así como supuestas afectaciones relacionadas con la salud de la señora Angie Rodríguez. En ninguna circunstancia mi representado ha actuado en contravía de la buena fe, de la legalidad o de la integridad de persona alguna. En ese sentido, se informa que el señor Miguel Ospino se ha puesto a disposición de las autoridades competentes, con el fin de desvirtuar plenamente la calumnia infundada y velar por el esclarecimiento de los hechos que le han sido injusta e irresponsablemente endilgados”.