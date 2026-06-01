Las lluvias volverán a ganar terreno en Colombia durante la primera semana de junio; el Ideam entregó el pronóstico del clima

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que entre el 1 y el 5 de junio se mantendrán las lluvias en amplias zonas del territorio nacional, especialmente en las regiones Orinoquía y Amazonía, así como en sectores del norte de la región Andina, el centro y norte de la región Pacífica y algunas áreas de la región Caribe.

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las primeras horas de junio: “Probabilidad de lluvias en distintos sectores”

Para el lunes 1 de junio, las mayores precipitaciones se concentrarán en departamentos como Magdalena, Bolívar, Córdoba, Chocó, Antioquia, Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Lluvias en gran parte del país. Foto: Ideam

Por otra aprte, a lo largo del martes 2 de junio, el Ideam prevé un incremento de las lluvias en las regiones Caribe y Pacífica, así como en el norte de la región Andina y el occidente de la Orinoquía y la Amazonía. Entre las zonas con mayores acumulados de lluvia figuran Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Casanare y Meta.

“A mitad de semana, las precipitaciones serán más generalizadas en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, aunque con menor intensidad”, señala el Ideam.

Además, podrían presentarse tormentas eléctricas aisladas en departamentos como Cesar, Bolívar, Sucre, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Arauca y Casanare.

Para el jueves 4 de junio, el Ideam destaca que se presentará en el país una intensificación de las lluvias en el oriente y sur de la región Caribe, el norte de la región Andina, la región Pacífica y amplias zonas de la Orinoquía.

“También se espera un aumento de la actividad eléctrica en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta y Vichada”, destaca el Ideam.

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Para el viernes 5 de junio, las lluvias tenderán a ser más dispersas y de menor intensidad, aunque continuarán registrándose precipitaciones importantes en la región Pacífica, el occidente de la región Andina, la Amazonía y sectores de la Orinoquía.

Pronóstico del clima para la primera semana de junio. Foto: Ideam

En Bogotá, el Ideam prevé condiciones predominantemente secas durante la semana, con posibilidad de algunas lluvias en las tardes del 4 y 5 de junio. La temperatura mínima rondará los 10 grados Celsius y la máxima estará entre los 18 y 20 grados.

Por último, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse lluvias dispersas y de baja intensidad a partir del miércoles, mientras que en sectores de la región Caribe se mantendrá la probabilidad de temperaturas elevadas, especialmente al inicio y a mediados de la semana.