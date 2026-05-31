El Ideam entregó el pronóstico del clima para las primeras horas de junio: “Probabilidad de lluvias en distintos sectores”

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones climáticas para las próximas horas en el país y el panorama para junio.

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En primer lugar, la entidad indicó que, en las últimas horas, se presentó abundante nubosidad sobre amplias zonas de la Amazonía y la Orinoquía, así como en sectores del centro y sur de la región Andina. De manera contrastante, se observa una reducción en la cobertura de nubes en gran parte de las regiones Caribe y norte del Pacífico, donde predominan condiciones más estables.

Actualidad del clima en el país. Foto: Ideam

“Se han presentado lluvias de variada intensidad, con acumulados moderados a fuertes especialmente en Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, sur de Vichada y Amazonas, además de áreas del piedemonte llanero y amazónico. También se han reportado precipitaciones entre ligeras y moderadas en sectores de Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Eje Cafetero y Norte de Santander”, señala el Ideam.

Primeras horas de junio

Para las próximas 24 horas se prevé cielo entre parcial y mayormente cubierto en buena parte del país, con probabilidad de lluvias en distintos sectores de las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía y sur de la Caribe. Los mayores acumulados se estiman en la Amazonía, Orinoquía y en zonas del occidente y norte de la región andina.

El Ideam entregó el pronóstico para las próximas 24 horas. Foto: Ideam

“En la región Caribe se anticipa nubosidad variable, con lluvias principalmente en el sur de Bolívar, Córdoba, Cesar y áreas puntuales del Atlántico, especialmente durante la tarde. Hacia la Alta Guajira y el litoral oriental se mantendrían condiciones mayormente secas. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan intervalos de nubosidad con lluvias ocasionales, mayormente en zonas marítimas”, destaca el Ideam.

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Recomendaciones para las lluvias que se pueden presentar en el país:

Prestar atención a los niveles de los ríos.

Respetar los cauces de las fuentes hídricas y no contaminarlas.

No realizar quemas de basura en zonas boscosas.

Reportar los incendios que se presenten.

No arrojar elementos que puedan contribuir a las conflagraciones.

Informar a las autoridades sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo a las poblaciones.

Estar atento a las predicciones del clima.

Acoger las recomendaciones de los expertos en la materia.