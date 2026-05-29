Aliste el paraguas: Ideam prevé aguaceros y tormentas en gran parte del país este fin de semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un comunicado especial sobre las condiciones climáticas previstas entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo, en el que advirtió que gran parte del territorio nacional estará bajo influencia de abundante nubosidad y lluvias de variada intensidad.

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De acuerdo con la entidad, las precipitaciones más significativas se concentrarán durante la jornada del sábado, cuando se esperan lluvias moderadas e intensas acompañadas de posibles tormentas eléctricas en diferentes zonas de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

Entre los departamentos que podrían registrar mayores acumulados de lluvia aparecen Meta, Caquetá, Casanare, Arauca y Putumayo, territorios donde las autoridades mantienen especial vigilancia debido a la posibilidad de precipitaciones fuertes durante el fin de semana.

El Ideam también indicó que en sectores del Caribe, como Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, podrían presentarse aguaceros acompañados de actividad eléctrica.

En la región andina, el pronóstico contempla lluvias para Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Quindío. Mientras tanto, en la región Pacífica, departamentos como Chocó, Valle del Cauca y Cauca seguirán registrando condiciones propicias para precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

Bogotá presentará jornadas nubladas con lluvias este fin de semana. Foto: Getty Images

La capital tampoco escapará al panorama lluvioso. Según el Ideam, Bogotá tendrá predominio de cielo nublado durante buena parte del fin de semana, con probabilidad de lluvias principalmente en horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 21 grados centígrados.

Por esta razón, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos, especialmente durante las horas de mayor tráfico, ya que las precipitaciones suelen generar afectaciones en la movilidad y aumentan el riesgo de incidentes en las vías.

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El domingo mejoraría el panorama

Aunque las lluvias seguirán presentes en varias regiones del país, el Ideam prevé que el domingo se registre una disminución generalizada de la nubosidad frente a los días anteriores. Sin embargo, después del mediodía aún podrían presentarse precipitaciones moderadas e incluso fuertes en sectores de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Meta, Casanare, Guaviare, Caquetá y Amazonas.

Ante este panorama, la entidad recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes oficiales, evitar zonas con riesgo de deslizamientos, revisar el estado de techos y canales de drenaje y buscar refugio seguro en caso de tormentas eléctricas o vendavales.