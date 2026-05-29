ELN dejó en libertad a Iván Alfredo Guzmán y aseguró que investigó supuestos nexos de su familia

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este viernes la liberación de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel, hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Guzmán Tafur, quien permanecía secuestrado desde el pasado 25 de mayo. Junto a él también fue dejado en libertad Plácido Ovallos Rangel, de 58 años.

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La entrega se realizó ante una comisión humanitaria y quedó registrada en varias fotografías difundidas por la propia guerrilla, en las que aparecen los dos hombres junto a integrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y miembros armados del Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño.

Sin embargo, más allá del anuncio de la liberación, el comunicado llamó la atención por las fuertes acusaciones que el ELN lanzó contra el exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán Tafur, padre de una de las personas retenidas.

Según el grupo armado, la retención de Iván Alfredo Guzmán obedeció a “rutinas de seguridad y control territorial” que ejerce esa organización en Arauca. La guerrilla aseguró que, tras realizar una verificación, no encontró elementos para vincular directamente al hombre con las actividades que le atribuye a su padre.

“La retención del señor Iván Alfredo Guzmán Valcárcel (…) se debe a rutinas de seguridad y control territorial que tenemos como ELN en el departamento de Arauca. Realizado el debido proceso, no se encontró vinculación directa con las acciones de su señor padre”, señaló la organización en el documento.

El ELN fue más allá y acusó a Alfredo Guzmán Tafur de haber sido un “discípulo de los Mellizos”, nombre con el que eran conocidos los exjefes paramilitares Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera. Además, aseguró que el exmandatario local habría participado en “secuestros, despojos y homicidios de campesinos y obreros” en esa región del país.

“Realizó secuestros, despojos y homicidios de campesinos y obreros de este municipio, en complicidad con los narcoparamilitares y estamentos de las Fuerzas Militares por más de 20 años. ¡Historia que no se debe olvidar!”, afirmó la guerrilla en el comunicado.

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Respecto a Plácido Ovallos Rangel, el otro liberado, el grupo armado indicó que también fue sometido a una revisión interna y aseguró que no encontró una supuesta relación directa con el paramilitarismo en la región, razón por la cual decidió dejarlo en libertad.

La liberación de ambos hombres se produce apenas cuatro días después del secuestro de Iván Alfredo Guzmán, caso que había generado preocupación en Arauca y que motivó la intervención de organismos humanitarios para facilitar su regreso a la libertad.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre las acusaciones realizadas por el ELN contra el exalcalde Alfredo Guzmán Tafur.