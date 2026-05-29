¿Por qué se adelantó la ley seca en Bogotá? Secretario de Seguridad responde

La jornada electoral del próximo domingo 31 de mayo en Colombia estará acompañada de medidas especiales de seguridad en varias ciudades del país. En Bogotá, una de las decisiones que más llamó la atención fue el adelanto de la ley seca, disposición que comenzará un día antes de lo que inicialmente se contempló en el Decreto 188 de febrero de 2026.

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Frente a la controversia que se tuvo por la decisión del Distrito, el secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que la capital tendrá un despliegue institucional amplio durante todo el fin de semana debido a la logística que implica la primera vuelta presidencial. Además de la Policía, diferentes entidades distritales estarán concentradas en operativos de movilidad, emergencias, seguridad y protección del material electoral.

La Alcaldía de Bogotá adelantó el inicio de la ley seca desde las 6:00 p.m. de este viernes como parte de las medidas de seguridad para las elecciones presidenciales del fin de semana. Foto: Composición Semana/ Alcaldía de Bogotá /Getty Images

“El proceso electoral no es solo abrir las mesas de votación y cerrarlas el domingo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Es un proceso logístico que empezó el día de ayer y que termina en su primera etapa el lunes al mediodía, a través del cual tenemos que garantizar los espacios donde usted va a poder ir a votar, la llegada del material electoral, su recolección y su cuidado hasta que obtengamos los resultados para que esos resultados sean confiables”, señaló el secretario de Seguridad.

Adicionalmente, indicó que “en un fin de semana en Bogotá, la Policía atiende 22.000 motivos, al menos. Si a eso le sumamos un proceso de tal importancia, los ciudadanos podrán entender cómo nos toca tener un equilibrio entre capacidades, gestión de riesgos y funcionalidad de la ciudad”.

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Y concluyó señalando que “entendemos que para algunos sean molestas estas decisiones, sin embargo, frente a la democracia, todos ponemos la democracia, que es la que garantiza nuestros derechos y libertades”.

La medida fue anunciada oficialmente por el distrito dentro del paquete de restricciones previstas para la primera vuelta presidencial. El objetivo principal será reducir riesgos de alteraciones de orden público y permitir que las autoridades concentren capacidades operativas en el desarrollo de la jornada electoral.

La ley seca en Bogotá aplicará entonces desde las 6:00 p. m. del viernes 29 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio. Durante ese periodo quedará prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos públicos y privados abiertos al público, según las disposiciones anunciadas por las autoridades.

La Registraduría Nacional y el Gobierno nacional también reiteraron el llamado a la ciudadanía para participar en las elecciones de manera pacífica y acudir temprano a los puestos de votación durante la jornada del domingo 31 de mayo.