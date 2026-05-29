‘Rodar la memoria’: un viaje en bicicleta por la historia urbana y el ciclismo femenino en Bogotá

La bicicleta en Bogotá ha dejado de ser únicamente un medio de transporte alternativo para consolidarse como un vehículo de memoria, identidad y transformación social.

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Bajo esta premisa, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) organizará el próximo miércoles 3 de junio de 2026 el bicipaseo ‘Rodar la memoria: patrimonio, bicicleta y ciudad en movimiento’, un espacio diseñado para recorrer las calles de la capital y reflexionar sobre la conexión entre el patrimonio material, las tradiciones populares y la apropiación del espacio público.

La jornada, que se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m., tendrá como punto de encuentro el histórico Velódromo Primero de Mayo, ubicado en el sur de la ciudad.

Aunque la ruta definitiva se encuentra en fase de consolidación, el itinerario trazado conectará sectores emblemáticos del centro y oriente de la capital, incluyendo el barrio y la Plaza de Las Cruces, el barrio Egipto y su emblemática iglesia de Nuestra Señora de Egipto, el centro histórico de La Candelaria y la Plaza de Bolívar.

A lo largo del trayecto, los guías y participantes abordarán hitos históricos claves para entender la identidad bogotana, tales como los procesos de expansión popular de la ciudad, la cultura política surgida en las barriadas, la persistencia de la tradición de la chicha frente a las industrias modernas y la huella indeleble de la memoria del Bogotazo en la infraestructura.

La actividad es completamente gratuita y requiere inscripción previa a través de las plataformas del IDPC.

Este espacio permitirá percibir la ciudad desde otra mirada. Foto: gettty images

‘Rodar juntas’: la bicicleta como símbolo de autonomía femenina

El bicipaseo tendrá su estación de cierre en las instalaciones del Museo de Bogotá (MdB), donde los ciclistas participarán en una actividad especial vinculada a la exposición temporal ‘Rodar Juntas’. Esta muestra museográfica propone una inmersión profunda en las memorias, vivencias y reivindicaciones de las mujeres ciclistas en el contexto urbano de la capital, destacando el uso de este vehículo como una herramienta política de autonomía, cuidado y resistencia frente a las dinámicas del espacio urbano.

A través de una cuidadosa selección de relatos en primera persona, material fotográfico, archivos y testimonios, la exposición visibiliza las barreras superadas por las mujeres y las nuevas narrativas que han construido al habitar y transitar por Bogotá.

El recorrido iniciará en el Velódromo Primera de Mayo, que se encuentra ubicado en la calle Primera B sur #5-13.