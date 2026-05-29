Turismo de negocios en Bogotá: anuncian evento para fortalecer competitividad de la ciudad

Bogotá busca consolidarse como uno de los destinos más importantes para el turismo de reuniones y de grandes eventos en América Latina.

Con este propósito, se realizará Rumbo 2026, la rueda vacacional y MICE de Bogotá, una estrategia que tiene como objetivo conectar empresarios, compradores, operadores y aliados del ecosistema turístico, promoviendo nuevas oportunidades comerciales y fortaleciendo la competitividad del destino.

La primera jornada de esta edición será la rueda de encadenamiento, que se llevará a cabo el 5 de junio desde las 8:00 a. m. en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre.

“Allí se darán cita experiencias turísticas, atractivos, operadores, hoteles, venues, agencias de viajes, DMC, realizadores de grandes eventos y empresarios del sector, quienes participarán en espacios de relacionamiento, fortalecimiento comercial y generación de alianzas estratégicas para consolidar portafolios más robustos y competitivos de cara a mercados nacionales e internacionales y preparar la oferta local de cara a la rueda de negocios internacional que se llevará a cabo en el mes de septiembre del 2026″, señaló el Instituto de Turismo de Bogotá.

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La rueda de encadenamiento Rumbo 2026 espera reunir cerca de 200 empresarios y 65 compradores, además de superar las 1.100 citas de negocio entre la rueda de encadenamiento y la rueda principal que se realizará en septiembre. La estrategia también proyecta expectativas comerciales superiores a los $10.000 millones, consolidando a Bogotá como una ciudad capaz de generar conexiones de alto valor para la industria turística y de eventos.

“Uno de los componentes destacados de esta edición será el showroom empresarial, un espacio diseñado para visibilizar experiencias turísticas, gastronómicas, culturales y creativas de Bogotá. Allí participarán iniciativas y marcas locales que representan la diversidad y el potencial de la ciudad, permitiendo que compradores, operadores y aliados conozcan de manera directa productos con potencial de articulación comercial y turística”, subrayó el Instituto de Turismo de Bogotá.

Además de las ruedas de negocios, Rumbo 2026 tendrá una agenda académica enfocada en tendencias de mercado, sostenibilidad, innovación, mercadeo y fortalecimiento empresarial, así como viajes de familiarización dirigidos a compradores internacionales provenientes de mercados estratégicos como México, España, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Costa Rica y República Dominicana.

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Bogotá es reconocida en importante guía de turismo sostenible del mundo

Por otra parte, Bogotá fue incluida recientemente en la Good Travel Experience Guide–Américas 2026, una guía global que visibiliza experiencias auténticas con impacto positivo en los territorios.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, este reconocimiento se da en el marco de la alianza estratégica entre esta entidad y Green Destinations, organización internacional acreditada por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), “permitiendo fortalecer la oferta turística sostenible de la ciudad y proyectarla hacia nuevos mercados”.

Bogotá fue incluida recientemente en la Good Travel Experience Guide–Américas 2026. Foto: Instituto Distrital de Turismo /API.

La Good Travel Guide es una plataforma internacional consolidada que “conecta destinos, operadores y viajeros interesados en experiencias responsables. Su proceso de selección se basa en estándares internacionales de sostenibilidad y en el reconocimiento de buenas prácticas, evaluando aspectos como el impacto social, la gestión ambiental y la autenticidad cultural de las experiencias”.