¿Viaja en el puente del 20 de julio? Estos son los destinos más buscados y las opciones más económicas en Colombia

La mitad de año de este presente 2026 ha traído varios puentes festivos que las personas utilizan para planear vacaciones y así viajar tanto en familia como con pareja únicamente o con amigos.

Julio llega con dos puentes festivos para viajar: cinco destinos baratos para descansar

En este mes de julio acabó de pasar el puente del 13 y ahora los colombianos se preparan para disfrutar no solo un feriado más, sino también el Día de la Independencia del país el lunes 20, día en el que la nación cumple exactamente 216 años.

Como es de esperarse, sobre todo por lo que es mitad de año, las personas comienzan a buscar destinos y a planear viajes. De acuerdo con un análisis del buscador de la plataforma Kayak, se puede apreciar que las ciudades con playa siguen siendo los más elegidos por los ciudadanos.

Por su lado, ciudades como Bogotá, Medellín y Cali siguen siendo en temporada de vacaciones, los destinos con vuelos más económicos.

¿A dónde viajar el festivo del Día de la Independencia de Colombia? Foto: Getty Images

¿A dónde viajar el festivo del 20 de julio?

Hay varias ciudades que según el análisis de la plataforma, son las más buscadas y tiene una reducción de precio comparado con el año anterior. En el primer lugar de la lista está Cartagena de Indias, teniendo un precio (ida y vuelta) de $357.004.

En segundo lugar está Santa Marta, con un valor de $388.248, seguido de San Andrés por $598.575.

Los precios de Bogotá y Medellín, que están dentro de las más buscadas también pese a no tener playa, oscilan entre los $288.777 y $294.638.

La descarbonización avanza a un ritmo desigual en el tejido empresarial. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Con respecto al año anterior, fueron tres ciudades las que registraron mayores búsquedas, y estás son Bogotá con un 38%, Cartagena con un 24% y por último, San Andrés con un 19%.

Si se quiere disfrutar, pero también cuidar el bolsillo, el orden de las ciudades para viajar y que resulte económico, es: Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.

En esta lista también se deja ver Cúcuta, Bucaramanga y Armenia. Estas ciudades también se convierten en una opción viable para viajar este puente festivo y disfrutar con un bajo presupuesto.

A dónde viajar este puente festivo si solo tiene dos días libres: estos son los municipios recomendados

Por último, Alejandro Lombana, director comercial de Kayak Latinoamérica, afirmó: “Durante un período como el Día de la Independencia resulta particularmente interesante observar la variedad de destinos que despiertan el interés de los viajeros colombianos. Los datos muestran búsquedas de ciudades importantes como Bogotá, Medellín y Cali, así como de destinos de playa y ciudades del Caribe, entre ellas Cartagena y San Andrés”.