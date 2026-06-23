Julio llega con dos puentes festivos para viajar: cinco destinos baratos para descansar

El próximo mes de julio tendrá dos puentes festivos seguidos. El primero es el del 13, en conmemoración de la Virgen de Chiquinquirá, de acuerdo con una ley reciente aprobada por el Congreso de la República. El segundo es el del 20, Día de la Independencia.

A continuación, cinco destinos del país para disfrutar y descansar durante estas dos fechas.

1. Desierto de la Tatacoa

Este lugar ubicado en el departamento del Huila es reconocido por sus paisajes rojizos y cielos perfectos para los amantes de la astronomía, con alojamiento en posadas rurales o camping a precios no tan altos a comparación de otros destinos.

2. El Cocuy

Este municipio de Boyacá suele cautivar a sus visitantes con su patrimonio histórico, cultural y natural, con atractivos como la Sierra Nevada de El Cocuy, que está ubicada dentro del Parque Nacional Natural El Cocuy, según señala el Sistema de Información Turística del departamento (Situr). En esta zona abundan lagos y cascadas que son ideales para relajarse.

El municipio de Antioquia donde sus restaurantes son de “otro nivel”, un destino con gran riqueza cultural a una hora de Medellín

3. Coveñas

Ubicado en el golfo de Morrosquillo, a 60 kilómetros de Sincelejo, este municipio es ideal para quienes desean disfrutar de playas de arena blanca y mar poco profundo.

Asimismo, se encuentran alternativas de hospedaje y planes de actividades para familias y grupos, con tarifas accesibles y pensadas para diferentes presupuestos.

El pueblo colombiano que en el pasado se llamó ‘Sardinas de la plata’, destino de balnearios y lindos paisajes

4. Sesquilé

Este municipio está ubicado a 55 kilómetros de Bogotá. Entre sus principales atractivos turísticos se encuentra la laguna de Guatavita, que ofrece un espacio ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

“Esta laguna es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes, y también es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”, señala la Gobernación de Cundinamarca.

Sesquilé es uno de los destinos para visitar cerca de Bogotá. Foto: Gobernación de Cundinamarca/API.

Otro sito destacado es el Parque Arqueológico de Sesquilé, reconocido por “sus restos arqueológicos muiscas y su valor histórico. Este parque ofrece un entorno perfecto para el turismo educativo y cultural”.

El cerro de las Tres Viejas, que se ubica a 45 minutos de Bogotá, es también destacado. Se caracteriza por ser un sitio ideal para aquellas personas que quieren practicar camping y senderismo.​

5. Usiacurí

Este municipio del departamento del Atlántico es destacado por su riqueza cultural y bellos paisajes. Recientemente, fue seleccionado como uno de los destinos que representará a Colombia en la iniciativa Best Tourism Villages 2026, organizada por ONU Turismo.

“Un municipio que ha convertido la artesanía, la poesía y el arte urbano en el corazón de su propuesta turística”, señaló el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.