El pueblo colombiano que este fin de semana realiza el Mangostino de Oro, festival lleno de tradición y cultura

Colombia cuenta con una diversidad de festivales que se han consolidado como una de las mejores formas de preservar y transmitir las tradiciones culturales de cada región.

El municipio tolimense donde se come una de las mejores truchas de la región; una joya de lagunas y termales

Muchos municipios tienen expresiones propias relacionadas con la música, la gastronomía, las artesanías, las danzas, las cosechas o las fiestas religiosas, encuentros culturales que han pasado por generaciones y que fortalecen el sentido de identidad y pertenencia de las comunidades.

Estos eventos también cumplen una función turística y económica. Durante estas fechas, los municipios reciben visitantes, lo que beneficia a hoteles, restaurantes, comercios, transportadores y emprendedores locales.

Mangostino de oro

En la larga lista de estos eventos culturales se encuentra el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, que este año celebrará su edición número 31 y se lleva a cabo del 14 al 16 de agosto en San Sebastián de Mariquita, municipio del Tolima que será escenario de tres jornadas dedicadas a la música andina colombiana, el tiple, el arte y el encuentro cultural.

El Festival Mangostino de Oro se realiza en San Sebastián de Mariquita, en el Tolima. Foto: Festival Mangostino de Oro/API.

El evento reúne a músicos y artistas en torno a una programación que busca preservar y promover las expresiones musicales de la región. Además de sus presentaciones artísticas, el festival se ha consolidado como un escenario para fortalecer la identidad cultural del municipio y acercar estas tradiciones a nuevas generaciones.

Para esta oportunidad y dado el difícil momento por el que atraviesa el país con la tragedia registrada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, durante los mencionados días el municipio y el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro dispondrán de un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia.

El municipio del Tolima que tiene su propia piscina natural de agua caliente, destino ideal para los amantes de la naturaleza

Por eso sus organizadores hacen un llamado a quienes deseen sumarse para que donen alimentos no perecederos, ropa en buen estado, elementos de aseo personal y del hogar, papel higiénico y otros productos de primera necesidad, de acuerdo con los requerimientos de las zonas afectadas.

Este es uno de los destinos para visitar en el departamento del Tolima. Foto: Getty Images

¿Qué se puede hacer en Mariquita?

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Mariquita, este municipio cuenta con diversos atractivos que permiten a los visitantes conocer su riqueza natural, histórica y cultural.

Por ejemplo, el Bosque Municipal y Alto de la Cruz, integrado a la Reserva Forestal Protectora de las quebradas El Peñón y San Juan; la Plaza Mayor José Celestino Mutis; la Casa de la Expedición Botánica; la Casa de la Moneda, una construcción de origen colonial que conserva túneles y habitaciones secretas; y el Museo Paleontológico, otro espacio que permite acercarse a la historia y el patrimonio del municipio.

Para los amantes de la naturaleza, hay lugares especiales como las Cascadas del río Medina, un lugar al que se le reconoce por sus aguas frescas y cristalinas y por el imponente paisaje que allí se aprecia, y la Laguna de la Serpiente Dorada, en cuyas aguas hay diversidad y belleza natural, digna de ser admirada.