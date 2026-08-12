El destino de Boyacá que enamora por su riqueza ecoturística, arquitectónica y paisajística

El departamento de Boyacá está conformado por 123 municipios. Uno de ellos es Gámeza, ubicado a 86 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística (Situr Boyacá), esta población es reconocida como una de las más bellas por su riqueza ecoturística, arquitectónica y paisajística. Es conocida por los apodos de ‘cuna de libertad y paso a la independencia americana’ y ‘capital mundial de la cordialidad por la excelencia’.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Antes de la conquista, era un pueblo indígena gobernado por un cacique, jefe tributario del zanque de Hunza. Pertenecía a la provincia de Iraca, que estaba conformada por las poblaciones de Gamza, Busbanzá, Toca, Pesca, Firavitoba y Tobacía.

En Gámeza hay diferentes lugares turísticos para visitar. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Economía

Las principales actividades económicas de Gámeza son la agricultura, la ganadería y la minería. Dentro de la agricultura se destacan los cultivos de papa, arveja, maíz, cebada, trigo, habas, zanahoria y cebolla cabezona. En cuanto a la ganadería y la minería, principalmente se desarrollan el ganado lechero y la extracción de carbón.

El pueblo de Cundinamarca en el que se encuentra una joya ecológica de la región, un destino ideal para el turismo de naturaleza

Sitios de interés

Entre los lugares de interés se destaca la posada rural El Picacho, donde se puede disfrutar del agroturismo, con actividades como ordeñar vacas, pastorear y participar en actividades de cultivo de papa, fresa o café.

Otras actividades imperdibles son el trekking, en el páramo de Gámeza, en la ruta del Picacho. “En el páramo de Gámeza podrá acampar, hacer actividades de montañismo, senderismo, apreciar la naturaleza, las diversas lagunas y las especies que habitan allí como los armadillos, el oso de anteojos, el oso perezoso, dantas y demás”, subraya Situr Boyacá.

Otros lugares destacados son el zoológico de piedra, la playa caudal del río Chiscal, el Pulpito, la laguna de los Patos, el pico de Caracol, el alto de San Ignacio y la laguna de Picure.

Gastronomía y festividades

En el municipio hay diversos restaurantes y piqueteaderos que ofrecen platos como gallina campesina, rellenas, empanadas y cocido boyacense.

En relación con las festividades, las más destacadas son las ferias y fiestas en honor a san Laureano y a la virgen de las Nieves, patrones del municipio. Se realizan en el último fin de semana del mes de enero y mezclan actividades religiosas, deportivas y culturales. En agosto se realizan las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, con actividades religiosas, deportivas y culturales. También se realiza la celebración del cumpleaños de Gámeza, el 5 de noviembre, con actividades religiosas y cult