La playa de arena negra más famosa del mundo: parece de otro planeta y tiene un peligro que pocos conocen

Hay playas que parecen sacadas de una película por sus paisajes, colores y formaciones naturales. Entre ellas se encuentra Reynisfjara Beach, una de las playas de arena negra más famosas del mundo, ubicada en la costa sur de Islandia, cerca del pueblo de Vik.

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A diferencia de las tradicionales playas de arena blanca o dorada, este destino llama la atención por su tonalidad oscura, resultado de un proceso geológico relacionado con la actividad volcánica. Cuando la lava entra en contacto con el agua del mar, se enfría rápidamente y se fragmenta hasta convertirse en partículas de basalto de color oscuro.

De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), este fenómeno explica la presencia de este tipo de arena, cuya alta densidad también está relacionada con su composición. Aunque existen entre 20 y 30 lugares en el mundo con playas de estas características, Reynisfjara se ha convertido en una de las más reconocidas.

El lugar destaca por una combinación de arena negra, formaciones de basalto y paisajes que parecen pertenecer a otro planeta. Uno de sus principales atractivos son las enormes columnas de basalto que se encuentran junto a la cueva marina de Hálsanefshellir.

Estas estructuras tienen formas geométricas y cortes que llaman la atención de los visitantes, quienes suelen aprovechar el paisaje para tomar fotografías y grabar videos durante sus recorridos.

Otro de los puntos más conocidos son los Reynisdrangar, unas formaciones de basalto que sobresalen del mar frente a la playa.

Su apariencia también está rodeada de historias y leyendas locales, mientras que su particular estética ha convertido el lugar en un escenario atractivo para producciones audiovisuales.

@avionesenpapel ¡Bienvenidos a la playa más peligrosa del mundo! Conocida por su preciosa arena negra y columnas de basalto, también es famosa por las sneaker waves u olas durmientes 🌊 que se ocultan tras olas más pequeñas y que llegan a alcanzar ¡hasta los 40 metros de altura! Antes de entrar, verás un🚦semáforo que indica el nivel de riesgo: verde para acercarte a la orilla, naranja solo hasta las columnas de basalto y rojo cuando el acceso está prohibido. Según la leyenda, las dos grandes columnas que se encuentra en el mar eran trolls 🧌 que fueron petrificados al amanecer mientras arrastraban barcos ⚓️ desde el océano hasta la orilla. 📍Playa Reynisfjara, Islandia ¿Qué te parece? ¿Te gustaría conocerla? . . . #Islandia #Islandia🇮🇸 #Iceland #Reynisfjara #Reynisfjarabeach #Islandblackbeach #Blackbeach #Icelandroadtrip #icelandlove #icelandlove #exploreiceland #playanegra ♬ Tropical - Izabella Creator BM

De hecho, Reynisfjara fue utilizada como escenario para escenas de ‘Game of Thrones’, lo que contribuyó a aumentar el interés de viajeros y seguidores de la reconocida serie.

Pero detrás de sus paisajes también existe un riesgo que los turistas deben tener presente. La playa ha experimentado cambios debido a la erosión provocada por los fuertes vientos del Atlántico y sus condiciones marítimas pueden ser peligrosas.

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Las autoridades recomiendan mantener la atención y seguir las indicaciones de seguridad. Una de las principales advertencias es no darle la espalda al océano debido a las llamadas ‘sneaker waves’, olas repentinas que pueden alcanzar gran tamaño y arrastrar a personas hacia el mar.

Por eso, aunque Reynisfjara ofrece un paisaje difícil de olvidar, conocerla requiere precaución. Su arena negra, las columnas de basalto y las formaciones marinas hacen de este rincón islandés un destino único, pero el mar exige respeto.