El destino de Latinoamérica elegido como el más feliz del mundo: tiene playas paradisíacas y ruinas mayas

Tulum, en México, fue señalado como el lugar más feliz del mundo para visitar en 2026, de acuerdo con un ranking elaborado por JustCover, una firma irlandesa de seguros de viaje. El destino, ubicado en la península de Yucatán, combina playas de agua turquesa, arena blanca, naturaleza, historia y una amplia oferta de entretenimiento.

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La clasificación reunió más de un millón de reseñas de viajes publicadas en internet sobre 155 destinos de distintas partes del planeta. Con esa información, la compañía creó una escala de 100 puntos para identificar los sitios “donde la gente siente mayor alegría”.

En ese listado, Tulum quedó en el primer lugar y se convirtió en el destino latinoamericano que más llamó la atención. Su ubicación frente al mar Caribe es uno de sus principales atractivos, especialmente por sus paisajes costeros y el ambiente de tranquilidad que ofrecen sus playas.

La pareja británica hizo un viaje de dos horas desde Cancún hasta Tulum (México). Foto: Getty Images / Atlantide Phototravel

Pero el destino mexicano no vive solamente del sol y el mar. Tulum también tiene un importante componente histórico, gracias a las ruinas mayas que conserva. El sitio arqueológico permite conocer parte de la historia de esta civilización y acercarse a la cultura de la región antes de la llegada de los españoles.

Entre los puntos que aparecen como recomendados está El Castillo, una de las construcciones más representativas de la zona arqueológica y la más alta que permanece en pie. Su ubicación sobre un acantilado permite contemplar el mar Caribe desde las alturas, una postal que suele llamar la atención de los visitantes.

Los cenotes son otro de los planes destacados. Estas formaciones naturales de agua permiten realizar recorridos y conocer espacios bajo tierra, una experiencia que combina naturaleza y aventura. A esto se suman la gastronomía, la vida nocturna y las actividades relacionadas con el bienestar.

También aparece Playa Paraíso, reconocida por su ambiente tranquilo, sus aguas y la característica palmera inclinada que se ha convertido en uno de los escenarios más buscados para tomar fotos.

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Así, Tulum reúne varios de los elementos que suelen buscar quienes planean unas vacaciones: paisajes tropicales, actividades al aire libre, patrimonio histórico, comida y entretenimiento.

El ranking de JustCover lo puso en el centro de la conversación turística para 2026 y volvió a destacar el atractivo de los destinos latinoamericanos para viajeros extranjeros.

Además, su reconocimiento llega mientras América Latina gana protagonismo entre viajeros internacionales, atraídos por el clima tropical, la diversidad cultural y precios competitivos para viajar.