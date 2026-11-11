Navidad con Mickey Mouse y nieve: así se transforma Disneyland París para celebrar esta temporada

La Navidad es una de las temporadas en las que los parques temáticos reciben una ambientación especial. En Disneyland Paris, ubicado en las afueras de la capital francesa, esta época del año llega con decoraciones, música, espectáculos y encuentros con algunos de los personajes más conocidos de Disney.

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La propuesta busca recrear un ambiente invernal en el que grandes y pequeños pueden disfrutar de diferentes actividades durante su visita.

En 2026, la celebración Navidad Encantada Disney se llevará a cabo del 7 de noviembre al 6 de enero de 2027. Durante este periodo, los visitantes encontrarán espacios decorados para la ocasión, un árbol de Navidad iluminado y diferentes escenarios que acompañan la programación especial del parque.

Uno de los atractivos de esta temporada es la presencia de Mickey Mouse y sus amigos, quienes participan en actividades y desfiles con vestuarios propios de las celebraciones de fin de año.

Cada año millones de personas llegan al parque para disfrutar de sus atracciones. Foto: Getty Images

Los encuentros con los personajes también forman parte de la experiencia. Los visitantes pueden tener la oportunidad de encontrarse con algunas de las figuras más reconocidas de las películas y producciones de la compañía, que durante estas fechas aparecen con atuendos relacionados con la Navidad.

La nieve y el mundo de Frozen

Otro de los elementos que se suma a la programación de 2026 es la ambientación inspirada en Arendelle, el reino ficticio de la película Frozen. Este espacio incorpora una temática invernal que permite a los visitantes acercarse a los escenarios asociados con la historia de Elsa y Anna.

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La presencia de este universo amplía la propuesta para quienes viajan en familia y buscan actividades relacionadas con las películas animadas. La nieve, los paisajes de invierno y los elementos propios de esta producción hacen parte de la experiencia temática que se integra a la temporada.

Además de los escenarios, la música tiene un papel importante en la celebración. Las melodías navideñas acompañan distintos espacios del parque, mientras que los espectáculos especiales complementan las actividades previstas para estas semanas.