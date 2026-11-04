¿Planea visitar Disneyland París? Esto cuestan las entradas en 2026

Disneyland París es uno de los destinos turísticos más conocidos de Europa y una de las paradas que suelen incluir los viajeros que visitan Francia. El parque ofrece atracciones, espectáculos, encuentros con personajes y diferentes espacios inspirados en las películas y producciones de Disney, Pixar y Marvel.

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Para quienes tienen previsto conocer este lugar durante 2026, uno de los aspectos que conviene revisar antes de organizar el recorrido es el precio de las entradas. El valor depende de la modalidad elegida y de si el visitante desea ingresar a uno o a los dos parques temáticos durante la misma jornada.

De acuerdo con los precios publicados en la página oficial, las entradas de un día comienzan en 52 euros para acceder a uno de los parques. Esta alternativa permite elegir entre Disneyland Park y Disney Adventure World, los dos espacios que conforman el complejo.

Estos son los precios actuales de las entradas a Disney París. Foto: Disneyland París

Disneyland Park reúne cinco zonas temáticas con diferentes atracciones, desfiles y espectáculos. Allí se encuentran algunos de los escenarios más reconocidos del destino, entre ellos el Castillo de la Bella Durmiente. Es una opción para quienes desean recorrer los espacios clásicos de Disney y conocer sus personajes.

Por otro lado, Disney Adventure World ofrece experiencias relacionadas con historias de Disney, Pixar, Frozen y Marvel. Sus atracciones están inspiradas en diferentes producciones cinematográficas y permiten conocer otros escenarios del universo de estas franquicias.

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¿Cuánto cuesta visitar los dos parques en un día?

Los viajeros que prefieran conocer ambos espacios también tienen la posibilidad de adquirir una entrada que permite cambiar de parque durante la misma jornada.

Esta modalidad tiene un precio inicial de 87 euros por persona. Con este tiquete es posible ingresar tanto a Disneyland Park como a Disney Adventure World y distribuir el tiempo de visita entre los dos lugares.

Esta alternativa puede resultar conveniente para quienes cuentan con un solo día para conocer el complejo y desean aprovechar la jornada para recorrer diferentes atracciones.