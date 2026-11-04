Estos son los artículos que puede llevar en la maleta de bodega, pero no en el equipaje de mano

Al momento de preparar una maleta para viajar en avión, es importante tener en cuenta que no todos los artículos pueden transportarse en la cabina. Aunque algunos objetos hacen parte de la vida cotidiana y parecen inofensivos, las normas de seguridad aérea establecen restricciones sobre lo que los pasajeros pueden llevar en el equipaje de mano.

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Estas medidas buscan reducir los riesgos durante el vuelo y evitar que determinados elementos puedan utilizarse como objetos peligrosos. Sin embargo, varios de ellos sí están permitidos cuando se transportan en la maleta de bodega, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias.

Uno de los ejemplos más comunes son los objetos cortopunzantes. Cuchillos de cocina, navajas, bisturíes, cuchillas de afeitar sueltas y tijeras con hojas largas no pueden llevarse libremente en el equipaje de mano. En cambio, algunos de estos elementos pueden transportarse en la maleta que se entrega en el mostrador de la aerolínea.

Hay objetos que no puede llevar en su maleta de cabina. Foto: Getty Images

También están las herramientas de trabajo. Destornilladores, martillos, alicates, taladros y otros instrumentos que puedan utilizarse para golpear o causar lesiones suelen estar prohibidos en la cabina. Si necesita llevarlos durante el viaje, debe consultar si pueden transportarse en el equipaje facturado.

Otro grupo corresponde a los líquidos, geles y aerosoles. En muchos vuelos internacionales, los pasajeros solo pueden llevar en el equipaje de mano envases de hasta 100 mililitros, dentro de una bolsa transparente que cumpla con las dimensiones exigidas.

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Es importante aclarar que no todos los objetos prohibidos en el equipaje de mano pueden trasladarse automáticamente a la bodega. Los explosivos, las sustancias inflamables y otros materiales peligrosos tienen restricciones especiales y, en muchos casos, están prohibidos en cualquier tipo de equipaje.

Por otra parte, las baterías externas o power banks deben transportarse en la cabina y no en la maleta facturada, debido al riesgo de incendio que representan las baterías de litio.