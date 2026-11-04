La espera terminó y este miércoles, 4 de noviembre, Qatar Airways inicia la ruta Doha-Bogotá, una operación que amplía los vínculos aéreos del país con Oriente Medio y abre nuevas posibilidades de conexión con otros mercados internacionales.

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El propósito de esta nueva operación es acercar a Colombia a nuevos mercados y aprovechar la conectividad aérea como una herramienta para impulsar el turismo, el comercio y el desarrollo de las regiones, según se ha informado desde el Gobierno.

La operación, que tendrá dos frecuencias y 552 sillas semanales, enlazará el Aeropuerto Internacional de Hamad, en Doha, con El Dorado, en Bogotá. Posteriormente, el avión continuará su recorrido hacia Caracas antes de emprender el regreso a la capital de Qatar.

La conexión, a través del centro de operaciones de Qatar Airways en Doha, facilitará el acceso de Colombia a destinos de larga distancia y permitirá atraer viajeros procedentes de Australia, China y diferentes países de Oriente Medio. A esto se suma el potencial de transporte de carga de la aerolínea, que representa una alternativa para ampliar las oportunidades comerciales de los exportadores nacionales.

La operación de Qatar Airlines a Bogotá tendrá dos frecuencias semanales. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Mercado con potencial para el turismo colombiano

De acuerdo con información de ProColombia, los países del Golfo constituyen un mercado atractivo para el turismo internacional, debido a su capacidad de gasto y al interés creciente de sus viajeros por conocer nuevos destinos. Durante 2025, Colombia recibió cerca de 1.700 visitantes extranjeros no residentes procedentes de los países que integran el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

La dinámica se mantuvo durante 2026. Entre enero y julio de ese año arribaron 966 viajeros de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Baréin, lo que representó un incremento del 5,8% en comparación con los mismos meses de 2025.

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Con la nueva conexión aérea, las expectativas apuntan a incrementar la llegada de visitantes de esta región y despertar un mayor interés por los atractivos culturales, naturales y las experiencias de turismo de lujo que ofrece Colombia.

Un trabajo interinstitucional

La apertura de la ruta es el resultado de varios años de trabajo institucional. Las gestiones comenzaron en 2017 y han sido lideradas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el acompañamiento de ProColombia, el Aeropuerto El Dorado y diferentes entidades encargadas de promover los destinos nacionales.

Qatar Airways inicia operaciones de Doha a Bogotá. Foto: Getty Images

Al respecto, Samuel Bluman Levy, presidente de ProColombia, señaló que la nueva operación representa un resultado del trabajo conjunto del país y destacó las oportunidades que se abren para atraer visitantes, inversionistas y compradores de una región con elevada capacidad de gasto.

El directivo también subrayó que el propósito es aprovechar esta conexión para generar mayores oportunidades de turismo, exportaciones y empleo en las diferentes regiones, en concordancia con la estrategia de promoción “Colombia te llama”.

Los datos oficiales muestran el avance del país en su propósito de ampliar los enlaces con el exterior. A octubre de 2026, Colombia dispone de 119 rutas internacionales directas, operadas por 30 aerolíneas, que ofrecen 1.567 frecuencias y 294.246 sillas cada semana.

Esta red conecta a 10 ciudades colombianas con 59 destinos internacionales distribuidos en 31 países de Norteamérica, el Caribe, Centroamérica, Suramérica y Europa.