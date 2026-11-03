Visitar Disney Magic Kingdom en noviembre de 2026 requiere tener en cuenta el costo de las entradas y las condiciones de compra.

De acuerdo con los precios consultados en la página de Walt Disney World, los boletos estándar de un día tienen un valor desde los 119 dólares estadounidenses, equivalentes a cerca de 380.551 pesos colombianos.

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Este valor, que corresponde a una entrada para una persona mayor de 10 años, permite ingresar durante un día a uno de los parques temáticos del complejo. Sin embargo, es importante tener presente que se trata de un precio inicial, no necesariamente del costo que tendrá la visita en cualquier fecha de noviembre.

Disney maneja tarifas que pueden variar de acuerdo con el día seleccionado. Por esta razón, quienes planean viajar durante ese mes deben escoger la fecha de inicio de su entrada al momento de realizar la compra y consultar el valor que aparece para esa jornada.

Vista general del parque temático de Disney. Foto: GC Images

¿Qué incluye la entrada a los parques de Disney?

El boleto estándar permite acceder a uno de los cuatro parques temáticos de Walt Disney World por cada día de vigencia de la entrada. Las opciones disponibles son:

Magic Kingdom

EPCOT

Disney’s Hollywood Studios

Disney’s Animal Kingdom

Esto significa que una entrada de un día no permite visitar los cuatro parques en una misma jornada. El visitante debe seleccionar el lugar al que desea ingresar y tener en cuenta que el acceso está sujeto a la fecha escogida al momento de comprar.

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Magic Kingdom, uno de los parques más conocidos del complejo, cuenta con atracciones y espacios inspirados en las producciones de Disney. Allí se encuentra el castillo de Cenicienta, uno de los puntos más reconocidos del destino turístico ubicado en Orlando, Florida.

¿En qué moneda se cobra la entrada?

Aunque la página presenta una conversión estimada a pesos colombianos, el cobro se realiza en dólares estadounidenses. El precio mostrado no incluye los impuestos correspondientes al estado de Florida.

Precio de la entrada a Disney Magic Kingdom. Foto: Captura Disney World

Por eso, el valor final puede ser superior a la cifra inicial. Antes de confirmar la compra, se recomienda revisar la tarifa correspondiente al día de la visita, los impuestos y las condiciones del boleto en el portal oficial de Walt Disney World.