Air Canada incorpora el Boeing 787-8 Dreamliner en sus rutas desde Bogotá hacia Canadá

Air Canada incorporará el Boeing 787 -8 Dreamliner en sus rutas directas entre Bogotá y Toronto y Montreal, con una capacidad de 255 pasajeros distribuidos en tres cabinas. La operación comenzó el 25 de octubre de 2026 para Montreal y el 26 de octubre para Toronto.

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Con este cambio, la aerolínea ocho vuelos semanales desde la capital colombiana hacia Canadá, con cuatro frecuencias por destino. Los vuelos a Montreal están programados para los martes, miércoles, viernes y domingos, mientras que las salidas hacia Toronto se realizan los lunes, martes, jueves y sábados.

La aeronave cuenta con las cabinas Signature Class, Premium Economy y Economy, que ofrecen distintas alternativas para los viajeros de turismo y negocios.

Según Rocky Lo, director ejecutivo de Ventas Internacionales de Air Canada, la incorporación del avión responde a la importancia estratégica del mercado colombiano y al compromiso de largo plazo de la compañía con la conectividad internacional del país.

Desde sus centros de conexión en Toronto y Montreal, los pasajeros podrán acceder a destinos en Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia.

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La aerolínea también complementa su operación con rutas de temporada entre Cartagena y las dos ciudades canadienses, una oferta que facilita la llegada de viajeros de ese país al Caribe colombiano.

“La llegada del Dreamliner se enmarca en una dinámica positiva para los viajes entre Colombia y Canadá. Bogotá desempeña un papel central en esta conectividad. Con esta incorporación, Air Canada apunta a seguir fortaleciendo su presencia en Colombia y amplía las oportunidades para conectar el turismo, los negocios y el intercambio entre ambos países”, aseguró Luis Noriega, director de ventas y comercial para América Latina y el Caribe de Air Canada.