El pueblo del Huila que se prepara para recibir a miles de visitantes entre brujas, leyendas y misterio: ¿se anima a visitarlo?

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La Jagua, el pueblo de las brujas que atrae a los amantes del misterio

En el Huila existe un destino cuyo nombre está asociado con relatos de brujas, mitos y leyendas.

Es La Jagua, un centro poblado del municipio de Garzón, que se ha ganado el reconocimiento popular como el pueblo de las brujas.

Sus historias, transmitidas de generación en generación, forman parte de la identidad de esta población y se han convertido en uno de sus principales atractivos turísticos.

La fama del lugar está relacionada con relatos sobre apariciones, mujeres que volaban por los tejados y transformaciones en animales.

Son historias de tradición oral que alimentan el imaginario popular y despiertan la curiosidad de quienes llegan a conocer el municipio.

Para los viajeros interesados en destinos diferentes, La Jagua ofrece una combinación de patrimonio cultural, artesanías, arquitectura tradicional y relatos que parecen sacados de una historia de misterio.

La mejor oportunidad para acercarse a esta tradición llega durante el Festival de Brujas, una celebración que convierte las historias populares en protagonistas de diferentes actividades culturales.

En 2026, La Jagua realiza la edición número 26 de su festival, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

El encuentro incluye también la undécima edición del Festival de Artesanías y una primera muestra de teatro.

El desfile nocturno que será uno de los atractivos

Uno de los eventos centrales está programado para el sábado 31 de octubre. Se trata del desfile ‘Noche de Luces, Brujas y Zanqueros’, cuyo recorrido comenzará en el campo de fútbol y terminará en la tarima Hechizo Ancestral, como se indica en la programación del Festival.

La jornada también contempla encuentros artísticos, presentaciones de danza y teatro, además de actividades relacionadas con la celebración.

Para el domingo 1 de noviembre está anunciado el desfile de comparsas ‘Entre Brujas, Mitos y Leyendas de Colombia y el Mundo’, así como un concurso de mascotas disfrazadas.

La programación busca que habitantes y visitantes participen de una celebración en la que los personajes misteriosos, las historias populares y las expresiones artísticas se toman las calles del centro poblado.

El Festival de Brujas de La Jagua, Garzón (Huila) Foto: Cortesía

Artesanías, teatro y tradición: otros motivos para conocer La Jagua

El viaje a este destino huilense también permite descubrir una tradición artesanal que ha pasado de generación en generación.

Durante el festival se realizará la undécima edición de la Feria Artesanal, denominada ‘La Jagua Magia del Magdalena’, con un encuentro de maestros tejedores del Huila, de acuerdo a lo que se registra en Viaja por Colombia.

Uno de los trabajos más representativos de la población es la tejeduría en fique, una fibra natural que los artesanos transforman en bolsos, correas, carteras, pulseras y diferentes figuras.

El Festival de Brujas abre sus puertas. Foto: Getty

Entre las piezas más llamativas se encuentran las tradicionales brujitas tejidas, que se han convertido en recuerdos característicos para los visitantes.

La edición de 2026 también tendrá una primera muestra de teatro y una Feria de Artes Vivas, con propuestas artísticas que amplían la oferta cultural del encuentro.

De esta manera, quienes lleguen a La Jagua no solo encontrarán actividades relacionadas con las brujas, sino también espacios para conocer los oficios, la creatividad y las expresiones culturales de sus habitantes.