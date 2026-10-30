¿Cómo reclamar el tax-free de sus compras en Europa? Estos son los sencillos pasos

Viajar por Europa puede ser una oportunidad para ahorrar en algunas compras. Los turistas que visitan países de la Unión Europea y tienen su residencia habitual fuera de este territorio pueden acceder al tax-free, un mecanismo que permite recuperar parte del IVA que pagan al adquirir determinados productos.

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Este beneficio está dirigido a personas que no residen en la Unión Europea y que compran artículos para llevarlos a su lugar de residencia. Sin embargo, no se aplica automáticamente a todas las compras ni significa que el viajero reciba la totalidad de los impuestos que pagó.

El procedimiento tiene algunas condiciones y debe completarse antes de salir de la Unión Europea. Por eso, es importante conocer los pasos para evitar inconvenientes durante el viaje.

Los turistas pueden reclamar el 'tax free' de algunas de sus compras. Foto: hedgehog94 - stock.adobe.com

¿Quiénes pueden solicitar la devolución del IVA?

El beneficio está dirigido a viajeros cuya residencia habitual se encuentra fuera de la Unión Europea. Esto significa que una persona que vive en Colombia, puede solicitarlo si cumple los requisitos establecidos por el país en el que realiza sus compras.

La devolución corresponde a productos que serán transportados fuera de la Unión Europea en el equipaje personal. Por lo tanto, no aplica de la misma manera a servicios como alojamiento, restaurantes o transporte.

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También es importante tener presente que cada país establece condiciones específicas, entre ellas el valor mínimo de compra necesario para acceder al beneficio. Por esta razón, no existe una tarifa mínima única para todos los destinos europeos.

Pasos para reclamar el tax-free:

El procedimiento para solicitar la devolución del IVA consta de varios pasos. Aunque puede variar ligeramente según el país, el proceso general es el siguiente:

1. Verificar si el establecimiento ofrece tax-free: antes de realizar la compra, es importante preguntar si el comercio participa en el sistema de devolución del IVA. No todos los establecimientos ofrecen este servicio.

2. Solicitar el formulario de devolución: al momento de pagar, el comprador debe presentar su pasaporte o documento de identificación y solicitar la factura y el formulario correspondiente. Es importante conservar ambos documentos.

Debe presentar el pasaporte en los lugares en los que desea obtener el 'tax free'. Foto: Cancillería

3. Conservar los productos y las facturas: los artículos adquiridos deben salir de la Unión Europea en el equipaje personal. Las autoridades aduaneras pueden solicitar que se presenten los productos para comprobar la compra.

4. Realizar la validación en la aduana: antes de abandonar la Unión Europea, el viajero debe presentar las facturas, los formularios, los productos y su documentación para obtener la validación aduanera. El trámite se realiza en el último país comunitario desde el que se sale hacia un destino fuera de la Unión Europea.

5. Solicitar el reembolso: una vez validado el formulario por la aduana, se debe completar el proceso de devolución con el comercio o la empresa intermediaria. Dependiendo del servicio, el dinero puede recibirse mediante abono a una tarjeta o en efectivo.