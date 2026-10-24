La hoguera europea: el expresidente Iván Duque explica las cinco fallas estructurales que sacuden al Viejo Continente

Durante la noche efervescente del 17 de octubre, la torre del ayuntamiento de Limoges se desvaneció entre el fuego arrasador. No era una catedral ni un palacio. Era algo más simbólico: la casa cívica de una ciudad, el lugar donde se celebran matrimonios civiles, se registran los nacimientos y se cuentan los votos en días electorales. Ese mismo día, entre 550.000 y 800.000 personas marcharon en Francia, mientras en Bruselas, Milán, Lisboa, Atenas y Tirana otras masas desenfrenadas ocupaban las calles. Al amanecer, solo en territorio francés, había más de 2.000 detenidos y 1.500 comercios saqueados y vandalizados.

Sería simplista leer estas imágenes como un “estallido” pasajero, otro otoño enardecido en la larga tradición europea de la protesta. Pero sería, sobre todo, un error de apreciación. Lo que arde en Europa no son edificios, ni siquiera gobiernos: es la confianza en el contrato social que durante siete décadas sostuvo una de las sociedades más prósperas y libres de la historia.

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Las causas inmediatas son conocidas: el costo de vida, el precio del combustible, los alquileres, las aulas sin profesores. Pero debajo de ellas se cruzan cinco fallas estructurales: la crisis fiscal, un envejecimiento que descarga su peso sobre los jóvenes, una integración incompleta que deja espacio al resentimiento, la polarización y la normalización de la violencia.

Esta cruda realidad no es un lamento. Es una advertencia, pero también una defensa de aquello que Europa no puede permitirse perder: el legado institucional y la supremacía constitucional de Occidente, la libertad, la prosperidad y la confianza en sus instituciones.

El mundo vio con asombro la violencia en las protestas en Francia, con 2.000 detenidos y 1.500 comercios destruidos Foto: AP Photo/Laurent Cipriani

Cuentas alarmantes

A finales de junio, Francia debía el 119 por ciento de su producto interno bruto, la proporción más alta desde 1946. Solo en intereses pagará este año unos 79.000 millones de euros, y el Gobierno prevé 91.000 millones en 2027. Para dimensionar esa cifra, los estudiantes que bloquearon los liceos calcularon que sus demandas costarían unos 10.000 millones. El Estado gasta casi ocho veces esa suma en servir su deuda antes de pintar una sola aula. Esa es la paradoja europea: Estados que gastan más que nunca y ciudadanos que sienten que reciben menos que nunca.

Cuando el Estado pierde capacidad de responder, la confianza también entra en déficit. Según datos oficiales y reportados por medios europeos, los alimentos se encarecieron un 34 por ciento en la Unión Europea entre agosto de 2021 y agosto de 2026. La guerra que Estados Unidos libra contra Irán desde febrero volvió a disparar los precios de la energía. Cuando el presupuesto se consume en intereses y pensiones, queda cada vez menos margen para la educación, la vivienda o la innovación.

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La irresponsabilidad fiscal no es una ficción contable; es una forma silenciosa de injusticia y una transferencia de cargas hacia quienes menos participaron en las decisiones. Cada euro de deuda emitido sin respaldo es una obligación que terminará pagando alguien que todavía no vota o que ni siquiera ha nacido. Los mercados lo entendieron el 19 de octubre, cuando las bolsas de París y Milán abrieron con caídas superiores al 1,5 por ciento y se amplió el diferencial entre la deuda francesa y la alemana. La pregunta no es si habrá ajuste, sino quién lo hará: los demócratas, mediante reformas, o los demagogos, aprovechando el caos.

“Los jóvenes que salieron a la calle no son los enemigos de Europa; son sus acreedores más desesperados”. Foto: AP Photo/Francois Mori

Una generación endeudada

El primero de enero de 2025, la edad promedio de la Unión Europea llegó a 44,9 años. Uno de cada cinco europeos, el 22 por ciento, tiene 65 años o más, y ya hay un jubilado por cada tres personas en edad de trabajar. En 2024, la fecundidad cayó a 1,34 hijos por mujer, la más baja desde que existen registros comparables y muy lejos de los 2,1 necesarios para reemplazar una generación. Ese año nacieron 3,55 millones de niños, un 3,3 por ciento menos que el año anterior.

Detrás de esos números hay un rostro: el de un joven de 24 años en Madrid, Lisboa o Lyon que dedica la mitad de su sueldo al alquiler, aplaza la idea de formar una familia y cotiza para un sistema de pensiones del que duda que vaya a cobrar. En julio, el desempleo juvenil era del 15,1 por ciento en la Unión Europea, del 20,7 por ciento en Francia y del 22,9 por ciento en España. No sorprende, entonces, que fueran los estudiantes quienes encendieran la primera chispa.

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Europa ha acumulado una inmensa deuda social con sus jóvenes. Y ninguna sociedad puede llamarse justa si pide sacrificios a quienes les cierra las puertas de las oportunidades. Les pide financiar el bienestar de una sociedad que envejece, pero les ofrece vivienda inalcanzable, empleos precarios y una deuda pública que heredarán sin haberla decidido.

Ningún pacto social resiste cuando una generación se siente asfixiada y sin vehículos efectivos de transformación económica. La equidad intergeneracional debe convertirse en principio rector de las políticas públicas. Esto exige pensiones sostenibles vinculadas a la esperanza de vida, vivienda asequible mediante una mayor oferta, educación conectada con la economía del conocimiento y apoyo real a las familias que quieren tener hijos. No se trata de enfrentar a jóvenes y mayores, sino de impedir que el bienestar de unos se construya a costa de las oportunidades de los otros.

La foto de la alcaldía de Limoges en llamas se convirtió en un símbolo de lo que sucedió ese sábado. Foto: AFP

Integración sin identidad

La demografía ofrece una respuesta parcial que Europa ha administrado de manera equivocada. Según Eurostat, a comienzos de 2025 vivían en la Unión 46,7 millones de personas nacidas fuera de ella, cerca del 10 por ciento de la población.

Millones sostienen hospitales, obras, cosechas y empresas. Sin su trabajo, el déficit de mano de obra sería insalvable. Pero la inmigración sin integración no construye la identidad de una ciudadanía; por el contrario, construye sociedades fragmentadas.

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Durante décadas, muchos Gobiernos confundieron la tolerancia con indiferencia. Recibieron sin exigir el aprendizaje del idioma y sin ofrecer movilidad social real. Tampoco transmitieron con convicción los valores que hacen posible la convivencia: la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y de culto, la igualdad entre hombres y mujeres, y la separación entre religión y Estado. El resultado fue una pertenencia a medias tintas, que lentamente se transforma en el terreno donde surge sin control un resentimiento que no siempre es espontáneo y que, con frecuencia, se induce.

Un automóvil arde en la Plaza de la República durante una protesta contra el aumento del costo de vida, y en solidaridad con las reivindicaciones de los estudiantes, el sábado 17 de octubre de 2026, en París. Foto: AP Photo/Thibault Camus

El 7 de octubre, París convocó al embajador de Irán para reclamarle por una campaña de desinformación sobre el movimiento estudiantil difundida desde cuentas oficiales de su Cancillería, que presentaba a Francia “en llamas”. Medios estatales rusos llamaron a los disturbios con términos que justificaron la violencia desatada.

Las autocracias han comprendido que no necesitan invadir Europa. Les basta con convencer a una parte de sus habitantes de que Occidente es su antagonista natural para inocular la posverdad mimetizada en la rabia colectiva.

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Defender una identidad cívica clara no es xenofobia; es entender que la convivencia no se improvisa. Requiere un proyecto compartido, con derechos que se protegen y deberes que se cumplen. La integración debe ser exigente con las reglas comunes y generosa con quienes llegan dispuestos a construir una vida en libertad y en apego irrestricto al imperio de la ley.

Protestas en París. Foto: AP Photo/Teresa Suarez

El teatro del miedo

Sobre estas grietas trabajan tres fuerzas que en la última década han erosionado la estabilidad institucional de Occidente: el populismo, la posverdad y la polarización.

El populismo, de izquierda o de derecha, ofrece soluciones simples a problemas complejos y divide a la sociedad entre un “pueblo soberano” y unas “élites corruptas”. La posverdad le da munición, porque importa menos que algo sea cierto que el hecho de que confirme lo que ya creemos.

La convocatoria del 17 de octubre nació de un video viral en TikTok y de carteles fabricados con inteligencia artificial. La polarización cierra el ciclo al convertir al adversario en enemigo y al diálogo en traición.

Protestas en Milán, Italia. Foto: Stefano Porta/LaPresse via AP

El último eslabón es la violencia. No es casual que, entre cientos de miles de manifestantes pacíficos, aparecieran grupos organizados y preparados para enfrentar a la policía y saquear. Cuando un dirigente justifica la agresión porque “la causa es justa”, legitima a quien mañana quemará un ayuntamiento en nombre de otra causa. Una democracia no puede aceptar la violencia como forma de deliberación, porque cuando la fuerza reemplaza a la palabra, la libertad empieza a ceder terreno y se debilita estructuralmente el contrato social. La legitimidad de una reivindicación no convierte en legítimo cualquier medio para defenderla.

Las cifras muestran las consecuencias de ese camino. Según el Informe sobre la democracia 2026, del Instituto V-Dem, el nivel de democracia del ciudadano promedio del mundo ha retrocedido a los niveles de 1978. El 74 por ciento de la humanidad vive en autocracias y apenas el 7 por ciento, en democracias liberales. La democracia liberal no se pierde de manera repentina: se desgasta voto tras voto, mentira tras mentira, incendio tras incendio.

Fuego en la Catedral de Milán durante las protestas en Italia. Foto: Stefano Porta/LaPresse via AP

Apagar el fuego sin quemar la democracia

Frente a la hoguera, Europa tiene dos tentaciones. La primera es la parálisis: prometer medidas para dentro de unas semanas, culpar a la coyuntura y esperar que el invierno enfríe las calles. La segunda es más peligrosa, porque consiste en entregar libertad a cambio de orden. Siempre aparece alguien que ofrece seguridad a cambio de derechos, promete castigar a los “culpables” y convierte el miedo en libreto de gobierno. Ese es el camino de los neoautócratas, y el siglo XX ya nos enseñó a dónde conduce.

La respuesta no puede ser menos democracia, sino más democracia liberal, con instituciones capaces de escuchar, corregir y actuar. Eso exige firmeza y reformas al mismo tiempo. Firmeza para aplicar la ley a quien destruye, sin estigmatizar a quien protesta en paz. Y reformas concretas.

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Una agenda fiscal creíble que reduzca la deuda y libere recursos para educación e inversión. Sistemas de pensiones sostenibles y un pacto intergeneracional explícito. Más oferta de vivienda y menos trabas para construirla. Políticas de familia y conciliación que hagan posible construir familias estables. Una integración exigente y generosa: derechos plenos con deberes claros. Y una defensa activa del ecosistema informativo frente a la manipulación extranjera, sin caer en la censura. Son elementos imperiosos para asumir el futuro con responsabilidad.

Protestas en Portugal. Foto: AFP

Los jóvenes que salieron a la calle no son los enemigos de Europa; son sus acreedores más desesperados. Si las democracias no les pagan con oportunidades, otros les pagarán con promesas. Y cuando las promesas sustituyen a las soluciones, la frustración se convierte en combustible para quienes quieren derrumbar el sistema sin ofrecer una alternativa que preserve las libertades.

La hoguera europea puede convertirse en el incendio que consuma los valores de Occidente o en la luz que nos obligue a renovarlos. La diferencia estará en corregir las injusticias sin populismo ni facilismo, recuperar la confianza y demostrar que la libertad puede responder a las angustias de nuestro tiempo sin renunciar a sus principios.

La forma en que se apague esta hoguera será determinante para la victoria de la libertad, el orden, la democracia y los valores de Occidente.