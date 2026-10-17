Protestas por el costo de vida sacuden Francia: escenas de caos en grandes ciudades dejan más de 272 personas detenidas

Choques entre la Policía y manifestantes, ayuntamientos ocupados… Las protestas contra el encarecimiento de la vida, en las que resurgió el movimiento de los chalecos amarillos, sacudieron este sábado a Francia, a seis meses de las elecciones presidenciales.

Caos total en Francia: alcalde se enfrenta a la policía en medio de protestas

A seis meses de la elección presidencial para escoger a su sucesor, un llamado titulado “Amarillos y Jóvenes” convocaba a protestar conjuntamente al movimiento de los chalecos amarillos, a la generación Z, a campesinos, profesores, activistas climáticos, jubilados, entre otros.

“Abajo el sistema”, “Tomamos la Bastilla”, “Macron, dimisión”… Estas consignas se escucharon entre las decenas de miles de personas que manifestaron en París, junto a críticas a la policía por sus acciones durante las protestas estudiantiles iniciadas a finales de septiembre.

“Hoy hay un punto de convergencia de muchas rabias, todas legítimas y todas más o menos conectadas”, aseguró a la AFP Florine Pigny, una tatuadora de 36 años residente en los suburbios de París que dijo estar preocupada por el “futuro” de su hija y por la situación de los servicios públicos.

Semanas atrás surgió en las redes sociales un llamado a manifestar este sábado contra el encarecimiento de la vida, que en Francia se refleja especialmente en el alza del precio del combustible desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

“A finales de mes ya no me queda nada; los precios suben, pero los salarios no. No podemos más, nos ahogamos”, denunció Franck, un funcionario que se manifestó en Guéret, en el centro de Francia, junto a unas 300 personas, de las cuales una cuarta parte eran estudiantes de secundaria.

Las protestas en las grandes ciudades estuvieron marcadas por escenas de caos. En Marsella y en Lille, manifestantes accedieron a los ayuntamientos y, en la primera, derribaron un busto de Marianne, símbolo de la República Francesa.

Estudiantes corean consignas durante una protesta por la falta de financiamiento de la escuela pública, en Rennes, Francia. Foto: AP Photo/Jeremias Gonzalez

Tensiones y detenidos

En París, la plaza de la República, de donde partían las marchas en la capital, fue el escenario de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y con un cañón de agua a los objetos lanzados por manifestantes enmascarados.

Las autoridades, que habían prohibido las manifestaciones en lugares estratégicos como los turísticos Campos Elíseos, frenaron protestas no autorizadas en otros puntos de la capital, entre ellas una en los alrededores del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia.

Jornada de protestas en Francia ya deja más de 200 detenidos y centenares de bloqueos

Hasta la tarde de este sábado, 272 personas habían sido detenidas en Francia, según el Ministerio del Interior.

La movilización marcó el retorno del movimiento de los chalecos amarillos, cuyas protestas en 2018 y 2019 contra el alza prevista de un impuesto al combustible marcaron el primer mandato del presidente centroderechista.

Las imágenes de violencia, con destrozos incluso en el simbólico Arco del Triunfo de París y saqueos de tiendas, y la acción policial, que provocó que algunos manifestantes perdieran un ojo, conmocionaron entonces a Francia.

Horas antes, en París, la Policía ya había empleado gases lacrimógenos en la plaza de la República, donde cientos de personas se habían congregado antes del inicio de la manifestación. En los Campos Elíseos, las tiendas tapiaban sus escaparates.

También se registraron protestas en Lille y Lyon, concretamente en la Universidad Lyon 3, donde la Policía empleó granadas de gas lacrimógeno.

Para esta tarde, las autoridades esperaban entre 30.000 y 60.000 manifestantes en París y hasta 170.000 en todo el país.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que las fuerzas de seguridad podrían usar granadas aturdidoras en caso de disturbios urbanos. Las autoridades habían restringido su uso en las protestas estudiantiles, después de que un joven perdiera una mano.

El viernes, Macron lanzó un llamado “a la calma” y estimó que el “derecho a manifestarse” debe ir acompañado de “respeto”, sin “insultar” ni “romper” nada.

“Imágenes violentas”

Dos tercios de los franceses apoyaban el regreso de los chalecos amarillos, según un sondeo de Elabe de mediados de septiembre, que coloca a la ultraderechista Marine Le Pen —líder de las encuestas de cara a las presidenciales— como la candidata mejor considerada para aumentar el poder adquisitivo.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, intentó en los últimos días responder a parte del malestar, con el anuncio de nuevos fondos para el sector agrícola en 2027, la liberación de 10 millones de barriles de gasóleo para intentar bajar los precios y ayudas a las localidades rurales, entre otros.

Pero la movilización llega cuando el gobierno busca aprobar en el Parlamento unos presupuestos para 2027 que contemplan un fuerte ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (60.780 millones de dólares) para sanear las arcas públicas.

Con la elección presidencial en el punto de mira, las fuerzas oficialistas y de extrema derecha acusan al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) del presidenciable Jean-Luc Mélenchon de aprovecharse de la tensión social.

“La extrema izquierda tomó de nuevo como rehén las reivindicaciones sociales legítimas”, dijo Le Pen, mientras que Mélenchon, a quien algunos sondeos sitúan como rival de la ultraderechista en el balotaje, acusó a los medios de priorizar las “imágenes violentas” de una movilización en su mayoría pacífica.

Asalto al ayuntamiento de Marsella

En uno de los incidentes más destacados, un grupo de manifestantes entró en la sede del Ayuntamiento de Marsella durante las protestas.

Según las imágenes grabadas por TF1, fue arrojado al suelo un busto de Marianne, símbolo de la República, se escribió una pintada anarquista en una pared y se rompieron varias pantallas. Tras enfrentarse con efectivos de seguridad en el vestíbulo, los asaltantes finalmente huyeron. No hubo heridos.

El alcalde de Marsella, Benoit Payan, criticó el hecho. “Esto es inaceptable”, afirmó en respuesta a la entrada de “vándalos” en la sede del Ayuntamiento de Marsella. “Los daños son objetivamente bastante limitados”, reconoció, aunque destacó el simbolismo del ataque contra el busto de Marianne.

“Es inaceptable ver a gente aprovechándose de las protestas para irrumpir, vandalizar y destruir todo lo que constituye la base de nuestra nación”, afirmó. “Se supone que esta Marianne representa a todos los franceses y francesas”, argumentó.

*Con información de AFP y Europa Press