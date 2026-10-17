El complicado futuro del caso de Nicolás Maduro en EE. UU. y otras seis noticias internacionales de la semana

Estados Unidos

Juicio a la vista

El proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos sumó nuevos elementos este jueves 15 de octubre, durante una audiencia en Nueva York que definió los próximos pasos del caso.

El exdictador venezolano y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer tortura ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Manhattan. La Fiscalía estadounidense presentó las acusaciones adicionales el pasado 8 de octubre.

Según el documento judicial, Maduro y Flores habrían participado en una conspiración relacionada con actos de tortura contra opositores políticos y otras personas consideradas disidentes. Entre los presuntos abusos mencionados por los fiscales figuran descargas eléctricas, asfixia y tortura psicológica.

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Durante la audiencia, el tribunal estableció el 14 de junio de 2027 como fecha para el inicio del juicio, mientras que la próxima comparecencia quedó programada para el 17 de diciembre de 2026. La incorporación de los nuevos cargos requiere tiempo adicional para que las partes preparen sus argumentos.

Maduro y Flores ya enfrentaban acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados con armas. Ambos han rechazado las imputaciones.

Frase

“El orden vuelve a los colegios”,

CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO, LIMA, PERÚ - 07/10/2026: La presidenta peruana Keiko Fujimori presenta a las Fuerzas Combinadas para la Lucha contra el Crimen Organizado en el Cuartel General del Ejército. El objetivo es desplegar las capacidades operativas, los recursos tácticos y el personal especializado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú para reforzar la lucha contra la delincuencia. (Foto de Carlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket vía Getty Images) Foto: Fotoholica Press/LightRocket via

dijo la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, al presentar unas nuevas medidas para las escuelas del país. Entre otras, volverán las expulsiones, no se permitirá el maquillaje, las uñas pintadas ni el pelo excesivamente largo o pintado. También prometió duras medidas contra los estudiantes que fomenten el bullying.

Cifra

2 %

2 % es la diferencia entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil, según la firma Quaest. Foto: SEMANA

es la diferencia entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil, según la firma Quaest. Aunque el senador derechista lidera sobre el presidente, se considera el resultado de la contienda como un empate técnico.

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Latinoamérica

Emergencia en Chile

SANTIAGO, CHILE - 8 DE OCTUBRE: Vista general de una calle inundada en Las Condes con automóviles destrozados tras las fuertes lluvias que azotaron la capital chilena, el 8 de octubre de 2026 en Santiago, Chile. Las autoridades declararon alerta roja debido a los daños ocasionados por las intensas precipitaciones e inundaciones en la zona de Las Condes, en Santiago de Chile. (Foto de Marcelo Hernandez/Getty Images) Foto: Getty Images

Las fuertes lluvias en Chile han causado graves inundaciones que han afectado principalmente a la capital, Santiago. En medio de una alerta roja, se registraron tornados de más de 137 km/h, tormentas eléctricas y daños estructurales que hasta ahora dejan miles de afectados.

España

Un respaldo real

MELILLA, ESPAÑA - 14 DE OCTUBRE: La reina Letizia durante una visita a la Asamblea de Melilla el 14 de octubre de 2026, en Melilla, España. Los Reyes realizan su primera visita oficial a Melilla, donde han recibido una acogida tan entusiasta como la que obtuvieron en Ceuta. Allí, además de expresar su solidaridad tras la llegada masiva de migrantes el pasado mes de julio, el Rey quiso subrayar la identidad española de ambas ciudades autónomas. (Foto de Mohamed Belkasen/Europa Press vía Getty Images) Foto: Europa Press via Getty Images

Los monarcas españoles Felipe VI y la reina Letizia visitaron Ceuta, el enclave norteafricano, el 13 de octubre, por primera vez desde su llegada al trono en 2014. Fueron recibidos por multitudes con banderas españolas, dos meses y medio después de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos, calificada como una invasión por sectores españoles.

A finales de julio, más de 70.000 personas cruzaron la frontera hacia Ceuta, en un episodio que dejó decenas de muertos. Marruecos reclama la soberanía sobre este territorio y sobre Melilla, donde los reyes continuaron su visita el 14 de octubre.

El viaje también ocurre en medio de diferencias entre el Gobierno español y la monarquía marroquí sobre la cooperación migratoria y a pocas semanas de las elecciones anticipadas españolas del 29 de noviembre.

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Nicaragua

Llamado al régimen

Daniel Noboa. El Gobierno de los Estados Unidos llamó a consultas a su encargado de negocios en Nicaragua, luego de que el régimen de Daniel Ortega no le diera el visto bueno a su embajadora designada Foto: Getty Images

El Gobierno de los Estados Unidos llamó a consultas a su encargado de negocios en Nicaragua, luego de que el régimen de Daniel Ortega no le diera el visto bueno a su embajadora designada, y en su pronunciamiento aseguró que muestra una “falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”. Todo esto en medio de las fuertes tensiones entre Washington y la dictadura nicaragüense.

El rechazo de Managua a la embajadora designada Natasha Franceschi “demuestra la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense”, explicó el Departamento de Estado mediante nota de prensa, en la que asegura que la llamada a consultas fue encargada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Ucrania

La ‘Traición’ de Trump

El presidente Volodirmir y su "doloroso" sentimiento de traición por parte del gobierno estadounidense al mantener relaciones mercantiles con Rusia Foto: Getty Images

El presidente Volodímir Zelenski afirmó sentirse traicionado por Donald Trump, luego de que Estados Unidos acordara con Rusia medidas relacionadas con la exportación de diésel ruso y cuestionara la continuidad del mandatario ucraniano en el poder.

En una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, Zelenski aseguró que le resulta doloroso que Trump tome partido por Rusia. También señaló que si Washington pretende mantener una posición neutral en el conflicto, deberá conservarla.

Las declaraciones se produjeron durante una visita a Londres, en la que el presidente ucraniano recibió el respaldo del Gobierno británico. El primer ministro Andy Burnham reiteró el apoyo a Kiev, mientras el Reino Unido anunció nueva ayuda militar para reforzar su defensa frente a la Rusia de Vladímir Putin.